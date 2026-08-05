Sicurezza urbana: 500 mila euro dalla Regione per i progetti dei Comuni

Il contributo riguarda progetti destinati a sicurezza urbana, il presidio del territorio e il decoro delle città

Piazza: “Risorse concrete per rafforzare il presidio del territorio e prevenire il degrado”

LECCO – “Regione Lombardia continua a investire concretamente sulla sicurezza delle comunità locali, mettendo a disposizione 500 mila euro per sostenere progetti finalizzati a rafforzare la sicurezza urbana, il presidio del territorio e il decoro delle nostre città, attraverso una collaborazione sempre più stretta tra Comuni, Polizia Locale ed Enti del Terzo Settore”.

Lo dichiara il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia, Mauro Piazza, commentando l’approvazione dello schema di accordo promosso dall’Assessorato regionale alla Sicurezza e Protezione Civile per la realizzazione di interventi di sicurezza urbana nei comuni lombardi.

“Si tratta di una misura importante che punta a valorizzare una rete territoriale già esistente, coinvolgendo realtà del volontariato e del Terzo Settore che rappresentano un punto di riferimento fondamentale per le nostre comunità. L’obiettivo è garantire una presenza capillare sul territorio e dare risposte concrete alle esigenze dei cittadini in termini di sicurezza, prevenzione e qualità della vita”.

Il provvedimento è rivolto ai Comuni, singoli o associati, e alle Unioni di Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, che potranno presentare progetti finalizzati al rafforzamento della sicurezza urbana, al presidio del territorio e al mantenimento del decoro urbano.

Per questa misura Regione Lombardia ha stanziato complessivamente 500 mila euro, prevedendo un contributo massimo di 30 mila euro per ciascun progetto, con la possibilità di assegnare ulteriori risorse residue fino a un massimo di 10 mila euro aggiuntivi per intervento.

Lo schema di accordo disciplina le modalità di collaborazione tra Regione Lombardia, Enti locali ed Enti del Terzo Settore e prevede il finanziamento di progettualità da realizzare dalla data di esecutività dell’accordo fino al 15 dicembre 2026. La priorità nell’assegnazione dei contributi sarà determinata in base alla popolazione residente degli enti proponenti o delle aggregazioni di enti. Le eventuali risorse residue saranno redistribuite ai beneficiari che avranno presentato progetti di importo superiore a 30 mila euro, fino all’esaurimento delle disponibilità e comunque nel limite massimo di ulteriori 10 mila euro per ciascun progetto.

“La sicurezza e il decoro urbano rappresentano esigenze sempre più sentite dalle comunità locali e dagli amministratori. Regione Lombardia risponde con fatti concreti, mettendo a disposizione risorse che consentiranno di rafforzare il controllo del territorio, contrastare situazioni di degrado e migliorare la vivibilità dei nostri centri urbani”.

Le risorse potranno essere utilizzate sia per sostenere l’incremento straordinario dell’orario di servizio degli operatori di Polizia Locale coinvolti nelle attività progettuali, sia per il rimborso delle spese sostenute dagli Enti del Terzo Settore partecipanti ai progetti.

“Ringrazio l’Assessore regionale alla Sicurezza e Protezione Civile Romano La Russa per l’impegno e l’attenzione costante verso il tema della sicurezza urbana. Ancora una volta Regione Lombardia conferma con i fatti la propria attenzione verso le comunità locali, offrendo ai Comuni strumenti concreti per migliorare il presidio del territorio, il decoro urbano e la qualità della vita dei cittadini”, conclude Piazza.