Sicurezza urbana. Piazza spinge in Regione per ottenere più fondi a favore dei Comuni

Bando 2025, solo 99 progetti su 296 ammessi sono stati finanziati: quattro esclusi anche dal territorio lecchese

Il budget di 2,5 milioni di euro si è rivelato insufficiente. Piazza: “Maggiori risorse per garantire anche ai Comuni lecchesi il sostegno regionale al fine di potenziare la sicurezza urbana”

LECCO – Un appello chiaro e diretto a favore delle Polizie Locali è quello lanciato dal consigliere regionale Mauro Piazza (Lega), che, all’indomani dell’approvazione dell’Ordine del Giorno legato all’Assestamento di Bilancio 2025–2027, sottolinea l’urgenza di aumentare le risorse destinate ai Comuni lombardi. L’obiettivo: rafforzare la sicurezza urbana, migliorare le dotazioni e potenziare il parco mezzi degli agenti locali.

“La sicurezza è una priorità per Regione Lombardia e, con l’Ordine del Giorno che abbiamo presentato come Lega, vogliamo rafforzare le Polizie Locali“, ha dichiarato Piazza, oggi anche Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega ad Autonomia e Rapporti con il Consiglio regionale.

Nel dettaglio, l’intervento riguarda il bando 2025 per l’acquisto di strumenti e veicoli destinati alla Polizia Locale. A fronte di 299 progetti presentati, ben 296 sono stati ritenuti ammissibili, ma solo 99 hanno trovato copertura economica. Il motivo? Il budget fissato a 2,5 milioni di euro si è rivelato insufficiente. Tra i progetti esclusi per esaurimento fondi, anche quattro dal territorio lecchese – tre da amministrazioni comunali e uno da un ente associato – nonostante l’area avesse ricevuto 153.000 euro complessivi.

“È evidente che servono maggiori risorse per garantire che anche i Comuni lecchesi possano beneficiare del sostegno regionale e potenziare la sicurezza urbana”, ha ribadito Piazza, evidenziando come la richiesta avanzata nel documento miri a far scorrere la graduatoria, così da finanziare il maggior numero possibile di interventi già valutati positivamente.

L’Ordine del Giorno, approvato in Consiglio, prevede inoltre una proroga dei termini di rendicontazione – oggi fissati al 30 settembre 2025 – per dare agli enti locali il tempo necessario a concludere le opere previste.

“Si tratta di progetti che mirano a contrastare fenomeni di degrado e inciviltà, rafforzando la presenza e l’efficacia della Polizia Locale – ha spiegato ancora il consigliere – ma senza adeguate risorse gli enti locali non possono attuare le politiche di sicurezza urbana previste dalla legge regionale 6/2015”.

Da parte della Lega e di Regione Lombardia, la promessa è quella di mantenere alta l’attenzione anche nei confronti dei territori più periferici, dove spesso i piccoli Comuni faticano a far fronte alle spese per garantire un presidio efficace e costante.

“La Lega e Regione Lombardia continueranno a impegnarsi per garantire maggiore sicurezza ai cittadini, anche nei territori più periferici”, ha concluso Piazza.