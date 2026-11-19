Almeno 10 mila militari e estensione del presidio alle province lombarde attualmente sprovviste

Mauro Piazza: “La tutela dei cittadini non può essere un’esigenza riservata soltanto alle grandi città”

LECCO – Portare l’Operazione Strade Sicure anche a Lecco, rafforzare la presenza dei militari sul territorio e incrementare ad almeno 10 mila il numero dei militari impegnati, garantendo un presidio più capillare delle aree sensibili. Sono questi alcuni degli impegni contenuti nella mozione presentata dal Gruppo Lega in Consiglio regionale della Lombardia, sottoscritta anche dal sottosegretario regionale e consigliere regionale della Lega Mauro Piazza e approvata dal Consiglio regionale.

Il documento, dedicato agli episodi di violenza e ai danneggiamenti verificatisi durante le manifestazioni del 17 e 18 ottobre a Milano, è stato integrato con due emendamenti presentati dal Gruppo Lega. Il primo punta a potenziare l’Operazione Strade Sicure, avviata nel 2008, chiedendo di portare ad almeno 10 mila il numero dei militari impegnati e di garantire una presenza più capillare nelle aree sensibili, estendendo il servizio anche alle province lombarde che attualmente ne sono sprovviste, tra cui Lecco.

“L’approvazione della mozione rappresenta un impegno importante sul fronte della sicurezza. Anche la provincia di Lecco deve poter beneficiare di uno strumento come Strade Sicure. La tutela dei cittadini non può essere un’esigenza riservata soltanto alle grandi città: cittadini, commercianti e pendolari del nostro territorio hanno diritto a una presenza concreta dello Stato e a maggiori garanzie”, dichiara Mauro Piazza.

“L’Operazione Strade Sicure rappresenta un importante esempio di collaborazione tra Forze Armate e Forze di Polizia. I militari costituiscono un supporto prezioso nel presidio degli obiettivi sensibili, delle stazioni ferroviarie, delle aree di aggregazione e dei luoghi strategici. Non si tratta di sostituire il lavoro delle Forze dell’Ordine, ma di affiancarle, rafforzando la prevenzione, la deterrenza e il controllo del territorio. Servono più uomini, più presidi e una distribuzione più equilibrata delle risorse: anche la provincia di Lecco deve poter contare su questo strumento”.

La mozione impegna inoltre il Presidente e la Giunta regionale a condannare gli episodi di violenza e i danneggiamenti, confermare il pieno sostegno alle Forze dell’Ordine e promuovere iniziative di prevenzione e rafforzamento della sicurezza urbana e dei trasporti. Tra gli altri impegni figurano il sostegno al principio della certezza della pena, il contrasto al degrado urbano, alla criminalità di strada e alle baby-gang, nonché il rafforzamento dei piani territoriali dedicati alla prevenzione del disagio giovanile.

Il documento prevede inoltre di valutare l’opportunità di costituire Regione Lombardia in sede civile a tutela delle attività commerciali danneggiate durante i disordini e di sostenere una rapida adozione di nuove norme in materia di sicurezza, con maggiori strumenti operativi per le Forze dell’Ordine e misure più incisive contro la criminalità e le manifestazioni violente.

Il secondo emendamento presentato dal Gruppo Lega riguarda invece la tutela dei minori nell’utilizzo dei social media e delle principali piattaforme digitali. L’obiettivo è sostenere maggiori garanzie, anche attraverso limiti di età per l’accesso e l’apertura di account personali, e contrastare fenomeni come cyberbullismo, propaganda fondamentalista e istigazione alla violenza.

“La sicurezza richiede interventi concreti, prevenzione e collaborazione tra istituzioni. Dobbiamo tutelare i cittadini, sostenere chi ogni giorno opera per la sicurezza collettiva e garantire che anche i territori di provincia possano contare su strumenti adeguati. L’estensione di Strade Sicure a Lecco va esattamente in questa direzione”, conclude Piazza.