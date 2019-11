Sinistra e Lavoro: “Sosteniamo le rivendicazioni dei pensionati”

L’intervento del coordinamento provinciale di Sinistra e Lavoro Lecco

“I soldi per sanità e pensioni dignitose ci sono”

LECCO – “Sabato 16 novembre 2019 i pensionati della CGIL,CISL,UIL sono scesi in piazza a Roma per rivendicare adeguati interventi e sostegni economici per i non autosufficienti e per la rivalutazione delle pensioni. Noi siamo con loro.

Da tempo andiamo sostenendo che i soldi per le pensioni e la sanità ci sono. Basterebbe un adeguato innalzamento delle aliquote Irpef per i redditi più alti, che hanno visto invece un abbassamento che è passato dal 72% del 1973 al 43% di oggi. Un bel regalo ai ricchi che hanno goduto di una riduzione fiscale del 29% sulle spalle di pensionati e lavoratori.

Basterebbe introdurre una patrimoniale sulle grandi ricchezze oltre il milione di euro. Basterebbe una diversificazione maggiorata dell’IVA sugli alberghi a 5stelle, sulle armi dei civili, sulle automobili superlusso ecc. ecc. e tagliare tutti i privilegi fiscali. Basterebbe ridurre drasticamente la spesa militare che vede l’Italia sprecare 64milioni al giorno.

Basterebbero questi semplici esempi per ridurre la forbice fra chi può permettersi ogni lusso e chi sopravvive con l’ansia di non poter affrontare le spese per la salute e con l’ansia di cosa succederà il giorno dopo. Noi siano per lottare ed impegnarci a fianco dei pensionati e dei lavoratori per i necessari aumenti salariali, che consentano poi con il sistema contributivo una pensione dignitosa; per una rivalutazione delle pensioni in grado di recuperare il potere d’acquisto perso in questi ultimi vent’anni; per il diritto alla pensione con 40 anni di contributi indipendentemente dall’età; per una pensione di vecchiaia a 62 anni per tutti con l’introduzione di benefici annuali per i lavori gravosi e per le donne in relazione al lavoro di cura svolto nel tempo; per l’abolizione del numero chiuso nei corsi di laurea di medicina al fine di ridurre le liste d’attesa in sanità”

Tino De Capitani

coordinamento provinciale Sinistra e Lavoro