Cambio generazionale e più presenza sul territorio

Anche il sindaco Paolo Lanfranchi entra in Sinistra Italiana

LECCO – Al governo nell’amministrazione del capoluogo, all’opposizione in diversi municipi importanti come Calolzio e Merate, ed ora una presenza anche in consiglio provinciale con l’ingresso di Paolo Lanfranchi, sindaco di Dolzago e consigliere a Villa Locatelli: Sinistra Italia raccoglie i frutti di quanto seminato negli ultimi anni, con una crescita degli iscritti e la fondazione di nuovi circoli sul territorio.

“Negli anni sono state costituite tante liste, dall’Arcobaleno a Leu, poi con il congresso si è giunti alla decisione di consolidare questo percorso istituendo il partito di Sinistra Italiana – ricorda Tino Magni, volto della sinistra lecchese – abbiamo cercato di lavorare su questo progetto di carattere nazionale cercando di costruire qualcosa di concreto sul territorio, dando soprattutto spazio ai giovani”.

Sono proprio i giovani a spingere il numero di iscritti, ora un centinaio nell’ultimo anno, e a prendersi un ruolo di primo piano nel partito e nei circoli territoriali recentemente fondati: il circolo Lecco, Valsassina e Lago coordinato da Sara Canali e Luca Volpe, circolo Valle San Martino e olginatese, con il coordinamento di Veronica Benaglia e il circolo Brianza, con il coordinamento di Emerenziana Sanvito e Duilio Manzoni.

“Con la crescita degli iscritti abbiamo deciso di istituire dei circoli per coordinarci meglio a livello territoriale e proporre delle iniziative – spiega Sara Canali – stare in piazza con le ultime raccolte firme ci ha fatto capire quanto importante sia stare in mezzo alla persone, captare i loro bisogni e farci conoscere. La presenza giovanile è sicuramente un fattore positivo, mostra quanto i giovani oggi vogliano riavvicinarsi alla politica, intesa soprattutto a livello locale come amministrazione della cosa pubblica”.

Tra le prossime attività in programma, Sinistra Italiana promuoverà a marzo un’iniziativa online sul tema del nucleare, e una serie di incontri rivolti ad amministratori e non, sui temi della buona amministrazione locale.

Continua inoltre la campagna nazionale sulla proposta di legge di iniziativa popolare “Next Generation Tax”, una patrimoniale sulle grandi ricchezze, che colpisce una piccola parte di popolazione a favore di investimenti per chi, nel nostro paese, si trova sempre di più in difficoltà economica, soprattutto dopo l’ingiusto aumento del costo della vita e il caro bollette.