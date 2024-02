Sinistra Italiana Lecco in congresso, si elegge il nuovo segretario

Appuntamento domani al Lecco Hostel

Sarà presente anche il Senatore Tino Magni

LECCO – Sabato 3 febbraio si terrà a Lecco il congresso di Sinistra Italiana che eleggerà la nuova assemblea, la segreteria e il nuovo segretario o segretaria provinciale.

Presso il Lecco Hostel a partire dalle 9.00 interverranno tutti gli iscritti e le iscritte oltre ad alcuni ospiti del territorio tra cui Mauro Gattinoni Sindaco di Lecco, Giacomo Galli presidente di Fattore Lecco, Alessio Dossi portavoce di Ambientalmente, Manuel Tropenscovino segretario provinciale del Partito Democratico, Eleonora Lavelli per Azione, Christian Perego per il Movimento 5Stelle, Domenico Saggese per +Europa, Diego Riva segretario generale CGIL Lecco, Mirko Scaccabarozzi per la CISL, Dario Esposito di UIL Lario, esponenti dell’ARCI provinciale, ANPI e Legambiente.

Sarà presente anche il Senatore di Alleanza Verdi e Sinistra Tino Magni.

Sinistra Italiana ha recentemente confermato il percorso insieme a Europa Verde e Reti Civiche che porterà a presentarsi alle elezioni europee con lo stesso simbolo delle politiche e regionali per la giustizia sociale e ambientale, la Pace e i diritti civili.