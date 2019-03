Mercoledì prossimo “Entra con SPID – Tutti i servizi con un solo click”

Dalle 8:30 alle 15:30 in Municipio e poi al centro commerciale Meridiana

LECCO – Il Comune di Lecco aderisce alla Settimana dell’amministrazione aperta #SAA2019, promossa e coordinata dal Dipartimento della funzione pubblica, nell’ambito della partecipazione italiana all’Open Government Partnership, con l’obiettivo di chiamare a raccolta tutte le persone che a vario titolo, e nelle modalità più diverse, si impegnano a rendere la pubblica amministrazione italiana un luogo più aperto al confronto, accessibile ai cittadini e attento all’innovazione.

Trasparenza, partecipazione e accountability (connessa con identificabilità, responsabilità e verificabilità) sono le parole chiave del processo che l’iniziativa promossa nell’ambito della #SAA2019 il Comune di Lecco si pone: mercoledì prossimo infatti i cittadini potranno richiedere in modo semplice, veloce e sicuro SPID, una chiave di accesso ai portali e ai servizi della pubblica amministrazione, che sta diventando sempre più importante.

Il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) è un’opportunità ancora poco conosciuta, che presenta notevoli vantaggi: si tratta di credenziali uniche pensate per dialogare con la pubblica amministrazione attraverso i siti nazionali (Inps, Agenzia Entrate, etc.) e i portali web territoriali (Sistema Sanitario, Università, Biblioteche, etc.).

Per permettere ai cittadini di conoscere le potenzialità di SPID e ottenere le credenziali, il servizio comunicazione del Comune di Lecco sarà disponibile dalle ore 8.30 alle 15.30 in municipio e dalle 16 alle 19 al centro commerciale Meridiana, nella piazzetta e al primo piano di fronte la scala mobile.

Bastano pochi minuti per creare il proprio profilo presentando un documento d’identità valido, la tessera sanitaria con il codice fiscale e il relativo PIN, un indirizzo e-mail consultabile e il proprio smartphone.

“La costruzione di strade e autostrade sempre più veloci necessita di persone in grado di guidare, per questo accanto ai processi di modernizzazione che la pubblica amministrazione ha attivato, dobbiamo affiancare azioni di conoscenza e accompagnamento all’utilizzo degli strumenti messi a disposizione del cittadino – spiega l’assessore all’innovazione tecnologica e smart city del Comune di Lecco Lorenzo Goretti.

L’iniziativa di mercoledì va proprio in questa direzione, quella di avvicinare le persone a procedure in grado di facilitare le operazioni della vita quotidiana, velocizzare il lavoro degli operatori e ridurre i tempi di ottenimento, da parte dei cittadini, delle risposte che necessitano. Il lavoro della comunicazione è anche questo: trasformare qualcosa che sembra difficile, in uno strumento familiare e alla portata di tutti”.

Per maggiori informazioni è possibile chiamare il servizio comunicazione allo 0341 481397 oppure scrivere a segreteria.comunicazione@comune.lecco.it