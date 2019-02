Provincia e comitato di cittadini hanno visitato l’area dei lavori

Iniziati i primi interventi per migliorare la vivibilità del rione

LECCO – Sopralluogo in mattinata al cantiere della Lecco-Bergamo il Consigliere provinciale delegato Stefano Simonetti, accompagnato dall’ingegner Angelo Valsecchi, ha incontrato il Comitato dei Cittadini di Chiuso per verificare insieme gli ultimi lavori effettuati.

Solo qualche giorno fa, l’area di cantiere è stata consegnata alla ditta aggiudicataria, la Costruzioni Cerri srl di Talamona, per realizzare quegli interventi migliorativi che dovranno riqualificare la zona e migliorare la vivibilità del rione, in attesa che la costruzione della galleria venga nuovamente riappaltata.



“Dopo che la Provincia di Lecco è rientrata in possesso del cantiere – commenta il Consigliere Simonetti – ci siamo attivati per progettare e aggiudicare alcuni interventi a stralcio del progetto esecutivo originario, necessari per il completamento e la messa in sicurezza delle aree di cantiere interferenti con la viabilità ordinaria”.

Simonetti: “Restituiremo il decoro urbano al quartiere”

“Si tratta di interventi presso l’area dell’imbocco nord della futura galleria e presso la centrale di ventilazione, oltre a interventi di ripresa della segnaletica orizzontale presso l’imbocco sud. I lavori, dell’importo complessivo di 279.000 euro, sono iniziati pochi giorni fa e verranno completati come da cronoprogramma nel mese di maggio – prosegue Simonetti – La Provincia seguirà i lavori con la massima scrupolosità e attenzione e il prossimo mese effettuerò un altro sopralluogo con l’ingegner Valsecchi per fare il punto della situazione e dare un ulteriore aggiornamento. Questi interventi, una volta ultimati, restituiranno decoro urbano alle zone interessate dal cantiere, con grande beneficio per i cittadini di Chiuso”.

In questi giorni, sono già state in parte sostituite le antiestetiche lamiere nella parte superiore del cantiere con dei grigliati, è stato arretrata l’area di cantiere liberando in parte la piazzetta di via Morrazone e tra i prossimi interventi in programma cè la realizzazione di una rampa destinata ai portatori di handicap nella zona antistante alla chiesa del Beato Serafino.

Dossi: “Continueremo a vigilare sui lavori”

Il progetto complessivo prevede l’apertura della bretella dove confluirà il traffico in direzione Lecco, dal lato opposto l’allungamento della pista ciclabile, si dovrà intervenire anche sulla rotonda per modificarne l’inclinazione e verrà realizzato un parco urbano tra le due corsie dedicato allo sgambamento dei cani.



“L’incontro di oggi nasce da una nostra proposta, abbiamo apprezzato la disponibilità della Provincia – spiega Luca Dossi, rappresentante del Comitato dei cittadini – direi che siamo partiti con il piede giusto, da parte nostra continueremo a monitorare la situazione e rinnoviamo la nostra collaborazione con gli enti preposti, Comune e Provincia, per individuare insieme le soluzioni migliori e le più utili agli abitanti del quartiere”.