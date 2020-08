Sottopasso di Chiuso, l’intervento dell’assessore Gaia Bolognini (Appello per Lecco)

“Il tragitto in salita era molto meno affollato della vetta”

“Gli amministratori pubblici locali sono coloro che si fanno carico dei problemi”

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo l’intervento dell’assessore Gaia Bolognini (Appello per Lecco) all’indomani dell’apertura del sottopasso del rione di Chiuso.

“L’apertura del sottopasso di Chiuso mi ha fatto capire come alcune persone siano inclini a raccontare solo una parte dei fatti, per alimentare il consenso della propria campagna elettorale. E’ curioso leggere le versioni raccontate da chi a malapena sapeva dove fosse collocata l’infrastruttura prima dell’inaugurazione. Quell’opera è stata realizzata grazie alla sinergia tra Enti e cittadini. Punto. Ognuno ha fatto la sua parte. Ho capito ormai il gioco della politica e di come sia consuetudine tirare acqua al proprio mulino pur di avere visibilità per accaparrarsi qualche voto. Il nodo vero sta qui: io credo sia giunto il momento della fine dei giochi. I cittadini che erano presenti alle riunioni (non quelle pubbliche, a cui si partecipa per mania di onnipresenza, ma quelle riservate, durante le quali la tensione arriva alle stelle perché bisogna trovare soluzioni a situazioni sgradevoli) sono stufi di alcuni cliché. Gli amministratori pubblici locali sono coloro che prendono impegni e si fanno carico dei problemi e spero tanto che la storia di questi 5 anni di risultati, come anche di errori e magari di obiettivi raggiunti solo parzialmente, permettano a tutti coloro che hanno il diritto e il dovere di voto di riflettere. Riflettere sulla volontà di votare per chi racconta un mondo perfetto e ideale oppure di dare fiducia a chi con fatica si scontra quotidianamente con il mondo reale e sa cosa significa amministrare. A chi dopo tanti sforzi dimostra di essere elettrizzato, perché l’apertura di quel sottopasso non rappresenta un semplice taglio del nastro, ma è la degna e non scontata conclusione di ore di riunioni interminabili, di problemi a cui trovare soluzioni amministrative e progettuali, di mediazioni, di telefonate, di decisioni prese per tirare una riga e andare avanti. E’ facile sfoggiare il miglior sorriso quando sei arrivato in vetta per la foto, il difficile è continuare a fissare la vetta nonostante il percorso ricco di ostacoli mentre stai affrontando la salita. Per inciso: il tragitto in salita era molto meno affollato della vetta”.

Appello per Lecco

Gaia Bolognini