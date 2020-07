“Sport e cultura per valorizzare la risorsa montagna”. Ai Piani d’Erna l’iniziativa di Fattore Lecco

Percorsi sportivi, giochi e spettacoli d’arte, ai Piani d’Erna un esempio di ‘Piattaforma Montagna’

Il candidato sindaco Gattinoni: “Basta poco per vivacizzare una delle nostre più importanti risorse”

LECCO – La ‘piattaforma montagna’ per valorizzare una delle più importanti risorsa lecchesi. L’iniziativa è del movimento civico Fattore Lecco, nato a sostegno della candidatura di Mauro Gattinoni a sindaco della città alle prossime elezioni comunali, che oggi, domenica, ha proposto una serie di iniziative e attività “per guardare concretamente allo sviluppo delle montagne”.

“Base operativa”del primo evento sono stati i Piani d’Erna: tre postazioni per cinque diverse esperienze sportive e culturali con l’obiettivo di ‘attivare’ la risorsa montagna.

Il ritrovo è stato domenica mattina di buon’ora al piazzale della funivia: alle 8.30 un gruppo, guidato dal candidato sindaco, è salito alla Stoppani e quindi ai Piani d’Erna. Di seguito il programma della giornata:

FAMIGLIE – Durante la giornata – a partire dalle ore 11 – si alterneranno alcuni momenti di gioco dedicati ai bambini e ai ragazzi, in collaborazione con alcune associazioni del territorio, per sperimentare l’ambiente naturale in modo nuovo e andare alla scoperta della storia delle montagne lecchesi.

CULTURA – Alle ore 12, all’aperto, si terrà lo spettacolo teatrale “Dante il cappello parlante”, offerto a tutti i presenti come occasione di intrattenimento e di coinvolgimento per ogni età grazie ad alcuni laboratori creativi.

SPORT – Nel primo pomeriggio, alle ore 14.30 verrà proposta un’animazione con percorso sportivo per genitori e figli.

MUSICA – Alle ore 15.00 flash-mob musicale in quota “1375 note per Lecco”. Al termine della giornata, a partire dalle ore 16.00 e nel tempo di attesa per la discesa in funivia, animazione per adulti e ragazzi.

“L’intento di questa iniziativa, a cui ne seguiranno altre – ha spiegato Gattinoni – è quello di fare capire che basta davvero poco per vivacizzare la montagna, risorsa importantissima per la nostra città. Dal punto di vista culturale e sportivo abbiamo diverse possibilità per attivare il cosiddetto ‘fattore montagna’, oggi vogliamo dare prova di come questa piattaforma possa valorizzare tutta la fascia che dai Resinelli arriva al Resegone”.