SS36 e viabilità, FdI: “Servono progetti a medio e lungo termine”

La lettura dei quotidiani, i continui interventi che si susseguono sulla Statale 36 dello Spluga e del lago di Como, ed in particolare sulla galleria denominata Monte Piazzo oltre ai disagi viabilistici, destano preoccupazioni ormai da molti anni perché non risultano risolutivi.

Le programmazioni di ulteriori per le opere connesse alle prossime olimpiadi con grande dispiego di forze, siano esse economiche che umane, accrescono i dubbi sul futuro dell’arteria e si associano al grido di allarme dell’Ing. Nicola Prisco, figura di spicco di Anas Lombardia, a proposito della stabilità strutturale della galleria Monte Piazzo che sostiene che i lavori di consolidamento strutturale della Galleria Monte Piazzo garantiranno una sicurezza di circa 15 anni.



Considerando quanto speso negli anni e quanto programmato per i prossimi, riteniamo questo lasso di tempo troppo breve per non suscitare attenzione e ipotizzare interventi strutturali di diversa e più risolvente portata.

Il dato dedotto dall’Ing. Prisco desta forte preoccupazione e occorre, quindi, cogliere la grossa opportunità che il senso di profonda responsabilità dell’esponente di Anas ci propone rispetto alla vita di una strada di così grande percorrenza.

Fratelli d’Italia ritiene sia maturo il tempo per un vero approfondimento tecnico per una soluzione pratica e definitiva per rendere efficiente una via di comunicazione strategica che collega la Lombardia, attraverso il lago di Como, a Valtellina e Valchiavenna fino a Svizzera ed Austria ed auspica che le migliori intelligenze si coalizzino per ridare sicurezza e tempi brevi di percorrenza di una arteria stradale di primaria importanza per tutti i territori che gravitano su essa.

Per trovare soluzioni efficaci serve coraggio e buonsenso e, come partito di Governo, ci faremo parte attiva per mettere in relazione i vari stakeholders affinché vengano impostati progetti a medio e lungo termine che tengano conto della concretezza, della sicurezza e della fruibilità di questa strada.

Alessandro negri – presidente provinciale FDI Lecco

Andrea Lazzeri – vice presiedente provinciale FDI Sondrio