Stefania Valsecchi è il nuovo assessore ai Giovani e alla Famiglia

Firmato oggi il decreto sindacale

Valsecchi prende il posto dell’ex assessore Durante: “Pur consapevole della breve durata del mio mandato, mi impegnerò a consolidare i progetti già avviati”

LECCO – Il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni ha nominato Stefania Valsecchi assessore a “Famiglia, bambini, ragazzi e politiche giovanili” del Comune di Lecco. Valsecchi prende il posto di Alessandra Durante, dimissionaria lo scorso luglio (leggi qui).

Lecchese, di Bonacina, e insegnante presso la scuola primaria Torri Tarelli di Chiuso, Stefania Valsecchi è stata fino ad oggi consigliere comunale del gruppo di maggioranza di Fattore Lecco, nonché presidente delle Commissioni III e Pari opportunità. Attenta alle tematiche della formazione e della condivisione delle esperienze, anche tra generazioni differenti, è da sempre impegnata nel mondo delle associazioni e del volontariato, anche all’estero.

Col provvedimento sindacale sottoscritto in data odierna, le deleghe ai giovani e alla famiglia, già attribuite ad Alessandra Durante, e successivamente temporaneamente affidate a Emanuele Torri, assessore comunale all’Educazione e sport, hanno da oggi un nuovo riferimento dedicato.

“Desidero ringraziare il Sindaco per la fiducia che mi è stata accordata. Pur consapevole della breve durata del mio mandato, mi impegnerò a consolidare i progetti già avviati dall’Assessore Durante, a cui rivolgo il mio più sentito ringraziamento per il prezioso lavoro svolto, unitamente a quello all’Assessore Torri – è il commento dell’Assessore Stefania Valsecchi –. In particolare: gli sportelli di supporto per adolescenti, giovani e genitori, il “Baby Book Crossing”, il progetto “Sindaco per un giorno”, il corso di formazione per coppie e i patti educativi digitali. La mia idea di fare politica nasce dal principio del servizio, valore che ho appreso in famiglia, nel volontariato salesiano, nel mio impegno professionale a favore dell’infanzia, nella partecipazione all’associazione lecchese delle famiglie affidatarie e al gruppo Fattore Lecco. Citando Giovanni Falcone: “Perché una società vada bene […] basta che ognuno faccia il suo dovere”: farò del mio meglio per adempiere al mio dovere con dedizione e spirito di servizio.”

“Un sincero ringraziamento a Stefania Valsecchi per aver accettato con grande spirito di servizio il ruolo di assessore a Giovani e Famiglia in questi ultimi mesi che ci separano dalle elezioni: la sua disponibilità è un gesto di attenzione verso la città e verso due ambiti fondamentali per il futuro della nostra comunità – è il commento del Sindaco di Lecco Mauro Gattinoni -. Con questa nomina viene garantita una piena rappresentanza femminile all’interno della Giunta, un atto in linea con i principi sanciti dalla legge sulle quote di genere e con quelli di inclusione, rappresentatività, pari opportunità: crediamo, infatti, che la parità non sia solo un obbligo normativo, ma un valore da perseguire con convinzione per migliorare la qualità della democrazia. Auguro a Stefania buon lavoro, certo che saprà portare avanti con competenza e sensibilità quanto fatto fino a oggi per i giovani e le famiglie lecchesi.”

Con la nomina ad assessore, Stefania Valsecchi cessa dalla carica di consigliere comunale: al suo posto subentrerà Armando Giorgio Turrisi, primo dei non eletti della lista Fattore Lecco.