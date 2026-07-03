Stefano Simonetti entra in Consiglio Provinciale e riceve le deleghe di Brigatti

Il decreto della presidente Alessandra Hofmann assegna al nuovo consigliere Bilancio, Polizia provinciale e rapporti con Apaf, nel segno della continuità amministrativa

“Porterò avanti questo lavoro con la massima disponibilità al confronto”, afferma Simonetti, che ringrazia Hofmann per la fiducia e Brigatti per il lavoro svolto

LECCO – La Presidente della Provincia di Lecco, Alessandra Hofmann, ha conferito le deleghe al consigliere provinciale Stefano Simonetti, subentrato in Consiglio provinciale a Simone Brigatti dopo la sua nomina nella nuova Giunta comunale di Lecco e la conseguente decadenza dall’incarico di consigliere provinciale.

Con un apposito decreto, Hofmann ha assegnato a Simonetti le stesse competenze precedentemente affidate a Brigatti: Bilancio, Polizia provinciale – Vigilanza ittico-venatoria e Rapporti con Apaf, l’Agenzia provinciale attività formative.

La scelta, spiega la presidente, punta a garantire la continuità dell’azione amministrativa in una fase conclusiva del mandato dell’attuale Consiglio provinciale, la cui scadenza è prevista alla fine di settembre.

“Ho ritenuto di mantenere invariato l’assetto complessivo delle deleghe e quindi di affidare al consigliere Simonetti quelle già in capo al consigliere Brigatti – commenta Alessandra Hofmann – È una scelta che risponde all’esigenza e alla volontà di garantire continuità amministrativa, anche in considerazione della scadenza del Consiglio provinciale prevista per la fine di settembre. Rivolgo al consigliere Simonetti il mio augurio di buon lavoro: la sua esperienza istituzionale, maturata negli anni in Provincia di Lecco come assessore, consigliere e presidente facente funzione, rappresenta certamente un valore aggiunto. Sono certa che saprà prendere da subito in carico le questioni affidategli e offrire il proprio contributo con competenza e senso di responsabilità, a beneficio dell’intera comunità provinciale”.

Simonetti ha ringraziato la presidente per la fiducia ricevuta e ha rivolto un pensiero al predecessore, confermando l’impegno a proseguire il lavoro già avviato.

“Ringrazio la presidente Hofmann per la fiducia e il conferimento delle deleghe – sottolinea Stefano Simonetti – e il consigliere Brigatti per il lavoro svolto durante il suo mandato. Mi accingo a portare avanti questo lavoro sulle deleghe conferite con la massima disponibilità al confronto, valutando le necessità e le problematiche del territorio insieme a tutto il Consiglio provinciale, nell’esclusivo interesse della nostra bellissima provincia”.