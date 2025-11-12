‘Stop alla violenza sulle donne’, evento con Azzurro Donna

Appuntamento il 22 novembre presso la sede di Forza Italia Lecco in via Ponchielli

LECCO – In un periodo storico in cui le notizie di violenza e femminicidio giungono quotidianamente come un tragico bollettino di guerra, Azzurro Donna – Forza Italia Provincia di Lecco sente il dovere di agire, parlarne e approfondire l’argomento, per dire con forza e chiarezza “STOP alla violenza sulle donne”.



Azzurro Donna ha organizzato in Provincia un evento dedicato, che vedrà la partecipazione di professionisti esperti e testimoni coraggiose, per analizzare il fenomeno da molteplici prospettive: legale, psicologica, mediatica e di prevenzione. L’obiettivo è quello di condividere conoscenze, sensibilizzare l’opinione pubblica e fornire strumenti concreti per contrastare questa piaga sociale.

L’evento si propone di creare un momento di riflessione e confronto, dando voce a chi ha vissuto il dolore sulla propria pelle e a chi, per professione, si dedica ogni giorno alla tutela e cura delle vittime ed all’applicazione della giustizia.

I relatori che interverranno sono:

• Maria Teresa D’Abdon (Associazione Difesa Donna), mamma di Monica Ravizza, vittima di femminicidio, che porterà la sua straziante ma coraggiosa testimonianza, come contributo ad evitare ulteriori tragedie;

• Dott.ssa Monica Peruzzi (Giornalista SKY TG24 e Vicepresidente Fondazione Immagine);

• Avv. Antonio Finelli (Presidente Commissione Codice Rosso – Ordine Avvocati di Milano) e Avv. Anna Campanella (Componente Commissione Codice Rosso – Ordine Avvocati di Milano) che approfondiranno gli aspetti legali e processuali e gli strumenti giuridici a disposizione delle vittime di violenza;

• Dott.ssa Tatiana Adamo, Psicologa che illustrerà i risvolti psicologici della violenza sulla donna;

• Luigi D’Antuono (Insegnante di Arti Marziali ed ex appartenente alle Forze dell’Ordine) che fornirà una dimostrazione pratica di tecniche difensive.

“È fondamentale non restare indifferenti di fronte a questa emergenza”, dichiarano Anna Panzeri e Katia Tredici, Responsabili Azzurro Donna – Forza Italia per la Provincia e la città di Lecco. “Eventi come questo sono essenziali per tenere alta l’attenzione, informare, creare cultura e ricordare con rispetto chi non ce l’ha fatta”.

Il Segretario Provinciale di Forza Italia Roberto Gagliardi così dichiara: ” è un onore ospitare presso la nostra sede un evento di tale importanza per contenuti e spessore dei relatori. Alla lotta contro la violenza sulla donna deve dedicarsi la massima sensibilità ed attenzione collettiva: è in eventi come questo che la politica si manifesta nella sua più elevata accezione di cura ed interesse alla persona, di cui il nostro partito è e continuerà a farsi promotore”. L’evento, con ingresso libero, si svolgerà il 22 novembre dalle ore 14 alle 16.30 presso la Sede di Forza Italia in Via Ponchielli, 21 – Lecco.

