“Stop Islam” Magdi Cristiano Allam presenta il suo libro ospite di FDI

Magdi Cristiano Allam a Lecco per presentare il suo nuovo libro “Stop Islam”

L’incontro è promosso da Fratelli d’Italia Lecco

LECCO – Fratelli d’Italia Lecco ha organizzato per questo sabato (18 gennaio) alle ore 11.00 presso il Bar Sunflower in Via Battisti a Lecco, un incontro letterario con Magdi Cristiano Allam per la presentazione del suo ultimo libro, appena uscito, “Stop Islam”.

A questo evento saranno presenti anche l’On. Alessio Butti, l’ On. Marco Osnato, l’On. Pietro Fiocchi, oltre al coordinatore provinciale di Fdi architetto Fabio Mastroberardino.

“I musulmani come persone vanno rispettati. Ma l’islam come religione è incompatibile con le leggi laiche, le regole della civile convivenza, i valori della sacralità della vita, pari dignità tra le persone, libertà di scelta – si legge nella presentazione del volume – Per salvaguardare la nostra civiltà, prevenendo guerre di religione o istigate dal razzismo, per il bene dei musulmani che scelgono di vivere con noi, dobbiamo rimettere fuori legge l’islam nel nostro Stato di diritto come ha fatto l’Europa per 1400 anni”.

“Si tratterà del libro – spiegano da Fratelli d’Italia oltre che delle questioni inerenti la politica locale, con particolare attenzione alle imminenti comunali di Lecco”.