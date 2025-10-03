Strade più sicure. Oltre 6,5 milioni per la provincia grazie al Piano Straordinario del Mit

Interventi di riqualificazione, installazione di nuova segnaletica e messa in sicurezza delle strade a maggiore rischio

Zamperini: “Un’azione che renderà le nostre strade più sicure”

LECCO – Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stanziato 6.457.620 euro per la riqualificazione e la messa in sicurezza della rete stradale nella Provincia di Lecco. Le risorse fanno parte di un piano straordinario da un miliardo di euro, di cui oltre 121 milioni destinati alla Lombardia, a sostegno dei cittadini e delle amministrazioni locali.

“È un intervento concreto e strategico per il nostro territorio – ha sottolineato Giacomo Zamperini, consigliere regionale e presidente della Commissione Montagna – che consentirà di aumentare la sicurezza delle strade, migliorare i collegamenti tra le comunità e dare risposte concrete alle necessità di cittadini e amministratori locali”.

Le risorse saranno a disposizione della Provincia per interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento della rete viaria, comprendenti la riqualificazione delle arterie più critiche, il potenziamento della segnaletica e la messa in sicurezza dei tratti maggiormente a rischio.

“Il nostro impegno è far sì che ogni euro venga investito nel modo più efficace, generando benefici tangibili per cittadini e imprese della provincia – ha concluso Zamperini – Strade più sicure significano territori più vivibili e comunità più unite. Continueremo a impegnarci per ottenere nuove risorse e sviluppare interventi mirati, con particolare attenzione alle aree montane e ai comuni più piccoli”.