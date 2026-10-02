Strade Sicure, mozione della Lega in Consiglio regionale: “Bisogna includere anche Lecco”

La discussione in aula il prossimo martedì: “Estendere il servizio anche ai territori attualmente non coperti”

Proprio ieri il deputato Eugenio Zoffili aveva annunciato il rafforzamento del contingente con 3.200 nuove unità

LECCO – “Lecco è tra i sei capoluoghi lombardi che oggi non dispongono di una presenza stabile dell’Operazione Strade Sicure. La mozione presentata dalla Lega in Consiglio regionale, in discussione martedì in Aula, chiede di estendere il servizio anche ai territori attualmente non coperti, tra cui quello lecchese”.

A dirlo è Mauro Piazza, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia e consigliere regionale della Lega, in merito alla mozione che sarà discussa martedì in Consiglio regionale: “L’Operazione Strade Sicure rappresenta da anni un supporto alle Forze dell’Ordine. Non si tratta di sostituire il lavoro di Polizia, Carabinieri e Polizie locali, ma di affiancarlo con una presenza aggiuntiva nei luoghi maggiormente frequentati”.

Per Piazza, il tema riguarda da vicino anche il territorio lecchese: “Penso in particolare alla stazione ferroviaria, ai principali punti di interscambio e alle zone maggiormente frequentate. Il territorio lecchese è interessato quotidianamente dagli spostamenti di migliaia di pendolari, studenti e lavoratori. Per questo è importante valutare tutti gli strumenti utili a rafforzare la sicurezza e il presidio del territorio”.

Il Sottosegretario evidenzia inoltre come la proposta della Lega non si limiti ai territori oggi esclusi: “La mozione impegna Regione Lombardia a chiedere al Governo maggiori risorse per estendere Strade Sicure ai capoluoghi che oggi ne sono privi, tra cui Lecco, e per rafforzare i contingenti già presenti nelle altre province lombarde. L’obiettivo è mettere a disposizione dei territori strumenti aggiuntivi a supporto delle attività di controllo e prevenzione”.

Proprio ieri il deputato Eugenio Zoffili, capogruppo della Lega in commissione Difesa alla Camera, aveva annunciato il rafforzamento del contingente impegnato nell’operazione “Strade Sicure” passato da 6.800 a 10.000 unità.

“Abbiamo ottenuto un risultato importantissimo per la sicurezza degli italiani, frutto della determinazione della Lega e del nostro Segretario, il Vicepremier Matteo Salvini. Come primo firmatario della risoluzione, mi sono impegnato al massimo per ottenere questa approvazione, sollecitandone più volte la calendarizzazione e il voto in Commissione Difesa. Oggi raggiungiamo un traguardo storico e concreto: portare subito da 6.800 a 10.000 unità il contingente impegnato nell’operazione ‘Strade Sicure’, con 3.200 donne e uomini in più a difesa delle città, delle stazioni ferroviarie e dei luoghi sensibili oltre all’assunzione di nuovi Carabinieri. Adesso è finalmente possibile rafforzare la presenza dello Stato e garantire maggiore sicurezza, estendendo i presidi dell’Esercito e delle Forze Armate a quei 61 capoluoghi di provincia che finora ne erano sprovvisti”.

Anche il Comune di Lecco, tramite la Prefettura, ha avanzato la richiesta di rientrare nell’operazione “Strade Sicure”, ma fino alla serata di ieri, giovedì, non c’erano notizie ufficiali rispetto all’inclusione della nostra città.