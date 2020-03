Straniero (PD): “Più sicurezza per il personale degli ospedali, una delibera non basta”

Il consigliere regionale Raffaele Straniero del Pd chiede maggiori attenzioni per gli operatori sanitari

“Servono dispositivi di protezione, controlli e tamponi. Una delibera non basta”

LECCO – “Per vincere la guerra contro il Covid19 è assolutamente urgente e necessario mettere in sicurezza il personale sanitario con dispositivi di protezione, controlli e tamponi”, lo ribadisce Raffaele Straniero, consigliere regionale del Pd, dopo che già sul tema aveva sottoscritto, assieme ai colleghi del Gruppo regionale, una lettera alla Giunta Fontana”.

“Condividiamo le preoccupazioni dei sindacati di categoria: la nostra priorità deve essere la tutela degli uomini e delle donne impegnati in prima linea – insiste Straniero –. Inutile considerarli eroi se poi non li proteggiamo adeguatamente dal rischio di contrarre l’infezione. Regione Lombardia deve mettere in campo azioni più concrete, più incisive, concordando con tutte le forze politiche e le categorie il da farsi”.

Di fronte alla terribile emergenza il Partito democratico, fin da subito, e nella massima collaborazione, ha sollecitato più volte presidente e Giunta regionale perché si dessero risposte serie alle richieste legittime del personale sanitario, ricorda il consigliere dem:

“Sembra quasi che non si capiscano le priorità, ma mettere al sicuro medici, infermieri e volontari non significa scrivere una delibera, bensì predisporre misure vere. Il bollettino di guerra quotidiano, che purtroppo comprende anche i casi positivi e i decessi del nostro personale sanitario, non lascia più spazio alle decisioni in solitaria e richiede interventi immediati, oggi stesso. Non c’è più tempo da perdere se non vogliamo che a curare i malati restino in pochissimi”.