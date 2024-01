Strutture ricettive. Zamperini (FDI): “Da regione 1,8 milioni per 6 interventi nel lecchese”

Riqualificazione di strutture ricettive alberghiere e non alberghiere e realizzazione di nuove strutture

“Risorse fondamentali per accrescere l’attrattività del territorio, soprattutto in considerazione dell’incremento dei turisti”

LECCO – Regione Lombardia, attraverso il Bando Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere, ha stanziato 30 milioni di euro – di cui circa 1,8 milioni per sei strutture in Provincia di Lecco –, al fine di promuovere gli investimenti delle strutture ricettive per lo sviluppo competitivo e per la progettazione di offerte innovative anche in ottica di sostenibilità ambientale.

Il dettaglio dei progetti finanziati:

371.927,53 € – Struttura nel comune di Dervio

500.000,00 € – Struttura nel comune di Cernusco Lombardone

159.430,00 € – Struttura nel comune di Abbadia Lariana

140.000,00 € – Struttura nel comune di Bellano

110.390,82 € – Struttura nel comune di Barzago

500.000,00 € – Struttura nel comune di Bellano

In merito è intervenuto il Consigliere Regionale lecchese di Fratelli d’Italia, Giacomo Zamperini: “Con queste risorse Regione ha voluto incentivare la riqualificazione di strutture ricettive alberghiere e non alberghiere e la realizzazione di nuove strutture, sostenendo il comparto turistico che negli ultimi anni è stato colpito da una forte crisi dovuta alle conseguenze della pandemia prima e dei rincari del costo dell’energia poi, e che ha reso ancor più necessaria l’esigenza di stimolare nuovi investimenti”.

“Il bando ha riscontrato notevole successo e, in totale, sono state ammesse e finanziate 92 domande, di cui sei provenienti dal nostro territorio. Sappiamo poi che ci sono alcune domande che sono state ammesse e non finanziate, per questo interesserò l’Assessore Regionale competente, Barbara Mazzali, alla quale va il nostro ringraziamento, chiedendo la possibilità di trovare nuove risorse per continuare a sostenere le strutture ricettive”.

“Queste risorse sono fondamentali per accrescere l’attrattività del territorio, soprattutto in considerazione dell’incremento del numero di turisti che visitano la Provincia di Lecco – conclude Zamperini -. I dati, infatti, attestano 939.474 presenze nel 2023, delle quali il 75,36% è rappresentata da turisti internazionali (707.951) con una crescita del 54,10% dal 2019 ed il 24,64% italiani (231.523), per un aumento complessivo del 35,58% dalla stagione pre-Covid. Inoltre, l’analisi dei flussi dei comuni montani della Provincia di Lecco se confrontata con il 2019 è molto positiva ed ha registrato aumenti rilevanti soprattutto grazie al traino dei turisti stranieri. Gli Arrivi totali si attestano su una variazione positiva pari a +10,50%. Le Presenze (pernottamenti) registrano un aumento sia di turisti italiani che stranieri molto significativa, pari a +50,14%. Per quanto riguarda, invece, la permanenza media complessivamente si registra una durata del soggiorno pari a 2,8 notti, con una differenza tra la permanenza media degli italiani che è pari a 2,9 notti e quella degli stranieri che è di 2,7 notti”.

Di seguito i dati ISTAT sui flussi turistici relativi ai comuni di lecco con vocazione turistica montana per il periodo gennaio-novembre 2023.