Tassa rifiuti meno cara nel 2020, ma si attendono le nuove regole

La Tari il prossimo anno costerà 80 mila euro in meno ai lecchesi

Novità normative, il piano nel 2020 dovrà essere aggiornato

LECCO – Per un’abitazione con tre occupanti, la riduzione media sarà circa di 4 centesimi sulla parte fissa e fino a 8 euro sulla parte viabile, per le utenze non domestiche il risparmio potrebbe essere nell’ordine del 3%: è la diminuzione che a Lecco dovrebbe interessare il prossimo anno la tassa rifiuti.

Giovedì sera, in commissione consiliare al municipio, è stato presentato il piano finanziario della Tari che, nel 2020, “vedrà una riduzione complessiva di 80 mila euro” ha spiegato l’assessore Lorenzo Goretti.

Il quadro normativo nazionale, però, non è ancora chiaro: il tributo è oggetto di nuovi provvedimenti e con tutta probabilità il Comune di Lecco dovrà riaggiornare il piano in primavera.

Sul fronte della riscossione, a Lecco la Tari è pagata regolarmente alla scadenza dal 90% dei contribuenti, il 5% circa paga dopo un sollecito mentre il 5% rimanente risulta non in regola.