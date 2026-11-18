I dettagli verranno illustrati nella commissione II di questa sera

Stanziati altri 415 mila euro per la partita dello storico Teatro

LECCO – Un passo avanti nella complessa vicenda del Teatro della Società, ma la strada verso la riapertura resta ancora da definire. Il Comune di Lecco ha accolto la proposta di conciliazione formulata nell’ambito del contenzioso con Neocos Srl, l’impresa che ha eseguito i lavori di restauro dello storico edificio di piazza Garibaldi. L’intesa prevede il riconoscimento alla società di 168.271,63 euro per opere già realizzate, una cifra che sarà contabilizzata tra i debiti fuori bilancio dell’ente.

La questione è emersa nell’ambito della variazione al bilancio comunale presentata dall’assessore Simone Brigatti in commissione martedì sera, che ammonta complessivamente a circa 5,5 milioni di euro. Nello stesso provvedimento sono stati destinati altri 415mila euro alla partita del Teatro della Società.

La controversia tra Palazzo Bovara e Neocos riguarda le rispettive contestazioni sull’esecuzione degli interventi e sui costi del cantiere. L’impresa aveva avanzato una richiesta economica di circa 503mila euro, sostenendo di aver realizzato opere per un valore superiore a quello riconosciuto dall’Amministrazione. Il Comune, dal canto suo, aveva sollevato rilievi su alcuni lavori, ritenuti non eseguiti in maniera adeguata.

A fare da punto di incontro è stata la consulenza tecnica disposta dal Tribunale, il cui esito è stato depositato nei giorni scorsi e ha incluso una proposta conciliativa. La soluzione ora accolta dall’Amministrazione individua in 168mila euro circa la somma da riconoscere all’impresa, consentendo di avvicinare le parti a una definizione della controversia.

Ulteriori dettagli verranno comunque illustrati nella commissione di questa sera.

La variazione di bilancio da circa 5,5 milioni di euro porta con sé alcune scelte significative della nuova Amministrazione comunale.

Tra i capitoli più rilevanti, oltre quello del Teatro, c’è il centro sportivo del Bione. Dopo la decisione della Giunta di avviare il procedimento per revocare la dichiarazione di pubblico interesse sul progetto di partenariato pubblico-privato promosso dalla precedente Amministrazione, vengono liberate alcune risorse precedentemente previste per i canoni del leasing. Si tratta di circa un milione di euro all’anno per il triennio 2026-2028, mentre restano accantonati dieci milioni per il futuro intervento di riqualificazione.

La scelta ha sollevato perplessità tra i banchi dell’opposizione, con il consigliere Pietro Regazzoni e l’ex sindaco Mauro Gattinoni che hanno chiesto chiarimenti sulle risorse effettivamente disponibili per il Bione e sulla possibilità di portare avanti il progetto con le somme rimaste.

Sul fronte fiscale, una delle novità più rilevanti riguarda invece l’addizionale comunale Irpef. La soglia di esenzione passerà da 17mila a 18mila euro di reddito, ampliando la platea dei cittadini che non dovranno versare l’imposta. Secondo le stime dell’Amministrazione, il provvedimento interesserà circa 700 persone, con un minore introito per le casse comunali quantificato in 100mila euro. Non cambieranno invece le aliquote e le detrazioni Imu per il 2027, che resteranno sui livelli attuali.

Tra le modifiche presentate figura infine l’aggiornamento del regolamento sull’imposta di soggiorno, con l’estensione da cinque a sette del numero massimo di pernottamenti soggetti al tributo e nuove esenzioni per le persone con disabilità e i loro accompagnatori.