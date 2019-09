Teatro della Società e la volta del Sora. Forza Italia: “La decisione spetta alla Soprintendenza”

Amianto ammalorato sul pregiato affresco della volta del teatro

L’intervento di Forza Italia: “Irresponsabile che, dopo tutto questo tempo, emergano ora criticità in corso”

LECCO – “Il Teatro della Società di Lecco rappresenta un simbolo , un vanto ed una tradizione per tutti i lecchesi e il sentimento di sofferenza per la lunga chiusura non necessita di commenti aggiuntivi rispetto a quanto in questi ultimi anni è già stato detto e ripetuto.

Un gioiello architettonico sia per la sua architettura spaziale che per l’ acustica ( la storia del Teatro ce lo ricorda ) e per gli elementi di pregio, tra cui non ultima è la meravigliosa volta affrescata dal “nostro” Orlando Sora.

Appare decisamente inspiegabile, se non irresponsabile, che a fronte di un’opera di Restauro conservativo di tale portata emergano criticità su elementi fondamentali per la Tutela del Bene storico-architettonico in sé e per la Tutela della salute pubblica degli utenti quale, appunto, il recente palesarsi di uno stato di degrado avanzato del supporto di amianto sul quale Sora ha dipinto il soffitto principale del Teatro tale da metterne in dubbio la conservazione stessa .

Visto il lungo periodo – si tratta di anni – della gestazione di questo intervento a Palazzo Bovara, non vogliamo cadere nella trappola di chi vuole farci credere che trattasi di spiacevole imprevisto in corso d’opera e , ancor peggio, tentare di coprire la magagna con una decisione “politicamente corretta” pari al plebiscito unanime che si alzerà a favore del mantenimento della volta dipinta.

Non si tratta di decidere cosa fare : per questo c’è già il Codice dei Beni Culturali, che demanda la decisione alla Soprintendenza di Milano non solo su cosa fare, ma anche su come fare.

Altro che Commissioni, delibere , altro tempo perso ad inseguire fantasiose decisioni.

Ci appelliamo quindi al rispetto della Legge, immaginando che sia già stata coinvolta la Soprintendenza in un sereno e costruttivo confronto tra le parti , non dimentichi della recente vicenda del Ponte Vecchio e ben consapevoli che fare “cultura” e “ valorizzazione del territorio” significa anche dimostrare sul campo, con le azioni concrete, che questo è e rimane l’ obiettivo primario di chi gestisce il bene pubblico.

Concludiamo con un penoso giudizio sul comportamento dell’ Amministrazione Comunale perché non ci sono parole per descrivere la superficialità con cui evidentemente è stato trattato il progetto di recupero : i validi progetti si fanno anche e durante i periodi di attività , chiudendo le porte solo per la durata dei lavori senza chiedere sacrifici ulteriori alla cultura cittadina che ha bisogno ( anche ) di stagioni teatrali di prestigio”.

