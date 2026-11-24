Scontro in Aula sulle condizioni di sicurezza del Teatro, l’ex sindaco Gattinoni: “Due commissioni di vigilanza hanno certificato che si poteva aprire”. Boscagli: “Non era del tutto sicuro”

Approvata (con emendamento dell’ex assessore Sacchi) la delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio da 168 mila euro da corrispondere all’impresa nell’ambito del contenzioso

LECCO – Il Teatro della Società era stato aperto in condizioni di sicurezza a novembre del 2025 e avrebbe potuto continuare ad esserlo, senza interruzioni. È la posizione sostenuta dai consiglieri della minoranza nel corso della discussione in Consiglio comunale sulla vicenda dello storico teatro cittadino. A sostegno di questa tesi è stata richiamata anche la risposta del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco data alla Prefettura di Lecco lo scorso 7 settembre, dove si dichiara che “il parere favorevole espresso dalla Commissione di vigilanza il 20 gennaio 2026 non aveva carattere temporaneo e consentiva la prosecuzione delle attività di pubblico spettacolo nelle aree in cui i lavori erano stati ultimati”.

Il tema è emerso durante l’esame della delibera per il riconoscimento del debito fuori bilancio da 168mila euro, nell’ambito della transazione raggiunta dal Comune con l’impresa Neocos relativamente al contenzioso sui lavori di restauro. Una discussione che ha riportato al centro il confronto sulle responsabilità della chiusura del teatro e sulle condizioni in cui era stato riaperto, ma che si è svolta con toni decisamente più pacati rispetto alla commissione di mercoledì scorso.

Ad aprire il dibattito è stato un emendamento tecnico presentato da Maria Sacchi, ex assessore ai Lavori pubblici e oggi consigliera del Partito Democratico. L’obiettivo era integrare le premesse della delibera, ritenute carenti nella ricostruzione della vicenda. A illustrarne il senso, in supporto, è stato l’ex sindaco Mauro Gattinoni: “Le premesse devono essere chiare, altrimenti il rischio è di consegnare agli atti una realtà storta e non coerente anche rispetto al lavoro fatto dagli uffici”. Favorevole la maggioranza, astenuta la minoranza, l’emendamento è stato integrato poi nella delibera votata a fine seduta.

Nel merito è poi intervenuto Fausto Crimella (Pd), che ha richiamato la risposta fornita dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco il 7 settembre scorso, in seguito a una richiesta di chiarimenti della Prefettura del 26 agosto sulla disciplina di prevenzione incendi e sulle condizioni di apertura al pubblico del teatro.

“Nella comunicazione – ha spiegato – viene ricostruito l’iter delle verifiche effettuate dalla Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Il 26 novembre 2025 la Commissione aveva espresso parere favorevole allo svolgimento degli eventi teatrali fino al 14 gennaio 2026, nel rispetto delle prescrizioni formulate dai suoi componenti. Successivamente, il 20 gennaio, un nuovo sopralluogo aveva portato a un ulteriore parere favorevole alla riapertura, sempre nel rispetto delle prescrizioni. In quell’occasione era stata verbalizzata la necessità di una successiva verifica dei lavori ancora non ultimati relativi al ridotto, agli uffici e al dehor, oltre alla consegna dell’immobile alla Fondazione per lo svolgimento della stagione teatrale”.

Nel testo della relazione si legge: “Il parere espresso dalla Commissione nella seduta del 20 gennaio solo per le aree in cui erano stati ultimati i lavori, non aveva carattere temporaneo, essendo stato ritenuto, nell’ambito delle valutazioni collegiali di competenza, idoneo a consentire la prosecuzione delle attività di pubblico spettacolo anche successivamente all’evento inaugurale, fermo restando l’osservazione delle prescrizioni, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio riportate nei relativi verbali”.

“Nessun amministratore aprirebbe un teatro senza che ci siano le condizioni per poterlo fare, questo credo che possiamo dircelo – ha osservato Crimella –. La risposta dei Vigili del Fuoco dice chiaramente che l’agibilità era di carattere continuativo e non temporaneo. Il teatro avrebbe quindi potuto rimanere aperto, così come lo era stato dopo l’inaugurazione, senza venire chiuso”.

Una ricostruzione condivisa anche da Mauro Gattinoni, che ha insistito sulla distinzione tra le condizioni di agibilità e il contenzioso commerciale con l’impresa. “L’accesso al teatro – ha ricordato – era stato autorizzato da una Commissione composta da più soggetti, riunitasi in due occasioni ed esprimendo altrettanti pareri favorevoli per le aree in cui i lavori erano stati completati. Si trattava quindi di un’agibilità parziale, mentre durante le vacanze natalizie l’impresa avrebbe dovuto utilizzare il tempo a disposizione per ultimare gli interventi mancanti”. Poi il contenzioso e i problemi: “Il teatro è stato chiuso per il contenzioso commerciale con l’impresa, non per questioni di sicurezza” ha ribadito Gattinoni. “Ben venga la negoziazione nei termini che avete deciso. Ma che sia messo agli atti di questo consiglio comunale che il Teatro di Lecco è stato aperto in condizioni di sicurezza, contrariamente a ciò che per mesi è stato detto da questa Amministrazione”.

Una posizione che si scontra con quella dell’attuale amministrazione. Il sindaco Filippo Boscagli ha infatti ribadito – pur con toni più pacati – quanto riferito in commissione la scorsa settimana: “Il teatro non è completamente sicuro, lo dice la relazione del consulente tecnico d’ufficio del Tribunale e lo dicono i soldi che il Comune dovrà investire per completare anche gli interventi sulla sicurezza”.

Nel dibattito è intervenuta anche Francesca Meles (Lega), che ha difeso la scelta di arrivare a una transazione con l’impresa. “Quale scelta rappresenta la soluzione più adatta alla nostra città? Questa soluzione transattiva ci sembra la più responsabile, anche per evitare strascichi del contenzioso e magari ulteriori esborsi di denaro”. Non è mancata una stoccata alla minoranza: “Se avesse studiato con attenzione ai tempi come oggi analizza ogni nostra mossa, forse non saremmo qui oggi a parlare di questo spiacevole argomento”.

Più critico Gianluca Bezzi (Forza Italia), che ha posto l’accento sulle risorse necessarie per gli interventi ancora da effettuare: “Sono contento che Crimella abbia fiducia, ma se il teatro era sicuro mi deve spiegare perché dobbiamo tirare fuori 100mila euro per lavori urgenti in materia di sicurezza. Assisto poi con imbarazzo a questo tentativo continuo di attribuire le responsabilità ai tecnici. È un brutto capitolo per Lecco, all’Amministrazione dico: fate presto e, soprattutto, fate bene”.

Maria Sacchi, tornando sull’emendamento, ha ribadito che la ricostruzione proposta comprende tutti gli atti relativi alla vicenda e ha contestato una lettura che riconduca le responsabilità esclusivamente all’impresa: “Non ha ragione solo Neocos, e leggendo le premesse del dispositivo di cui discutiamo stasera sembra di sì”. L’ex assessore ha quindi spiegato che i lavori ancora da ultimare non riguardavano opere di particolare entità. Ha infine rivendicato di aver sempre lavorato con “rispetto e senso di responsabilità”, auspicando di poter tornare presto a frequentare il teatro.

A intervenire è stato anche il segretario generale del Comune, Mario Blandino, che ha richiamato la necessità di completare tutti gli interventi legati alla sicurezza, indipendentemente dalla loro entità: “I lavori sulla sicurezza vanno completati, pochi o tanti che siano”. Blandino ha evidenziato alcuni aspetti anomali nella gestione della vicenda e riferito di un sopralluogo di Ats, avvenuto circa due settimane fa su disposizione del Prefetto, per verificare eventuali interferenze tra le attività di cantiere e quelle teatrali.

A chiudere il dibattito il sindaco Boscagli che ha ribadito la disponibilità dell’Amministrazione a confrontarsi sulla vicenda: “Non abbiamo paura della verità, motivo per cui non ci sottraiamo a nessun confronto. Non facciamo conferenze o comunicati stampa, veniamo in Comune e in commissione a spiegarvi come stanno le cose e per primo ho chiesto alla mia maggioranza di lasciare passare l’emendamento della consigliera Sacchi se effettivamente arricchisce la cronologia dei fatti. Ma un conto è la cronologia dei fatti, un altro è la narrazione che se ne vuole fare. Ora credo che il nostro unico obiettivo sia approvare il riconoscimento del debito fuori bilancio e procedere con tutti i passaggi necessari per arrivare alla riapertura del Teatro della Società”.

La delibera è stata infine votata (astenuta la minoranza) con integrato l’emendamento della consigliera Sacchi.