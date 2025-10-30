Teleriscaldamento, la controreplica del PD: “Simonetti è a favore o contro il progetto?”

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo:

Nessun agguato, nessuna strumentalizzazione, nessun “metodo fascista”: la reazione dei salviniani è del tutto spropositata. Quella che si è consumata sabato è semplicemente la cronaca di un clamoroso autogol politico firmato Carlo Piazza e Lega.

Invece di riconoscere l’errore, si è preferito alzare un polverone e spostare l’attenzione, tirando in mezzo persone e soggetti che non c’entrano nulla. Il Partito Democratico non ha mai messo in discussione la libertà di militanza di alcun cittadino, nemmeno del presidente Simonetti: ma è evidente a chiunque la grande incoerenza e la totale incompatibilità tra il suo ruolo istituzionale (Presidente di Acinque Energia) e la partecipazione a un gazebo di raccolta firme contro il progetto della società di cui lui stesso fa parte (Acinque Energy Greenway, partecipata al 70% da Acinque), con tanto di manifesti e volantini in bella vista e a favore di macchina fotografica.

La Lega, anziché rispondere con toni piccati o riferirsi alla presenza di Simonetti come – con una semi citazione – “al gazebo a sua insaputa”, dovrebbe fare azioni concrete: se il partito ritiene che il progetto di teleriscaldamento sia così sbagliato, perché non avvia la raccolta firme per un referendum consultivo provinciale (art. 15 dello Statuto della Provincia di Lecco), invece di continuare una sterile polemica che non incide in alcun modo sul processo autorizzativo, gestito dalla Provincia presieduta proprio da un suo esponente? O perché non impugna la delibera al TAR?

E infine, la domanda resta la stessa: il presidente Simonetti è a favore o contro il progetto del teleriscaldamento di Acinque e del futuro polo del calore del Caleotto?

Non serve una guerra di parole: bastano due righe, chiare e pubbliche, per dissipare ogni equivoco. Ogni minuto di silenzio, invece, non fa che aumentare l’imbarazzo e rendere più evidente ciò che per molti è ormai una conclusione logica: le dimissioni sono l’unico atto coerente.

Fausto Crimella

Segretario PD Città di Lecco