Terra 2025, l’8 e il 9 novembre la prima Festa Provinciale di Alleanza Verdi e Sinistra Lecco

Due giorni di dibattiti, politica, incontri e musica per parlare di lavoro, scuola, città, ambiente e pace
LECCO – Sabato 8 e domenica 9 novembre il Circolo Arci Promessi Sposi di Lecco ospiterà TERRA! 2025, la prima Festa Provinciale di Alleanza Verdi e Sinistra Lecco. Una due giorni di confronto, partecipazione e cultura politica aperta a cittadine e cittadini, per discutere di temi centrali come lavoro, diritti, scuola, città sostenibili, ambiente e pace.
“TERRA! è uno spazio di dialogo che offriamo al territorio per confrontarci su una proposta che tenga insieme giustizia sociale, transizione ecologica e diritti, a tutti i livelli, dai nostri comuni fino all’Europa – spiegano da Alleanza Verdi e Sinistra Lecco – in questo scenario di cambiamento crediamo che la politica possa ancora svolgere la fondamentale funzione di costruire comunità solidali, sostenibili, inclusive e attente, solo se è capace di incontrare le persone e favorire la partecipazione. TERRA è dunque un invito aperto a chiunque abbia voglia di partecipare.”
SABATO 8 NOVEMBRE – “DIRITTI, LAVORO, SALUTE”
Ore 16.00 – Dibattito
“Un anno di Sportello Salute a Lecco”
Bilancio e prospettive del servizio dedicato alla salute e al benessere nel territorio.
Ore 17.00 – Incontro Giovani
“Nelle tue scarpe”
Un momento pensato per ragazze e ragazzi che vogliono avvicinarsi alla politica e al mondo dell’impegno civile.
Ore 18.30 – Dibattito
“Una Repubblica fondata sul lavoro”
Con Tino Magni (Senatore AVS), Sara Roccisano (ricercatrice in diritto del lavoro, UniMi) e Valentina Cappelletti (Segretaria generale CGIL Lombardia).
Ore 21.30 – Musica
Collettivo Memoria Civile, con Paolo Losco (chitarre e voce) e Roberto Nassini (pianoforte e fisarmonica).
DOMENICA 9 NOVEMBRE – “CITTÀ, SCUOLA, PACE”
Ore 11.30 – Dibattito
“La città per le persone”
Con Mauro Gattinoni (Sindaco di Lecco), Paolo Galli (Ambientalmente), Saulo Sangalli (Fattore Lecco), Alberto Anghileri (AVS) e Fausto Crimella (PD).
Modera Stefano Spreafico (Unica TV).
Ore 15.00 – Dibattito
“Non più di 20 per classe”
Con Elisabetta Piccolotti (Deputata AVS), intervistata da Riccardo Baldazzi, direttore del Giornale di Lecco.
Ore 17.00 – Dibattito
“La Flotta continua”
Con Benedetta Scuderi (Eurodeputata AVS e membro della Global Sumud Flotilla) e Luisa Morgantini (Presidente Assopace Palestina).