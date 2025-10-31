Terra 2025, l’8 e il 9 novembre la prima Festa Provinciale di Alleanza Verdi e Sinistra Lecco

Due giorni di dibattiti, politica, incontri e musica per parlare di lavoro, scuola, città, ambiente e pace

LECCO – Sabato 8 e domenica 9 novembre il Circolo Arci Promessi Sposi di Lecco ospiterà TERRA! 2025, la prima Festa Provinciale di Alleanza Verdi e Sinistra Lecco. Una due giorni di confronto, partecipazione e cultura politica aperta a cittadine e cittadini, per discutere di temi centrali come lavoro, diritti, scuola, città sostenibili, ambiente e pace.

“TERRA! è uno spazio di dialogo che offriamo al territorio per confrontarci su una proposta che tenga insieme giustizia sociale, transizione ecologica e diritti, a tutti i livelli, dai nostri comuni fino all’Europa – spiegano da Alleanza Verdi e Sinistra Lecco – in questo scenario di cambiamento crediamo che la politica possa ancora svolgere la fondamentale funzione di costruire comunità solidali, sostenibili, inclusive e attente, solo se è capace di incontrare le persone e favorire la partecipazione. TERRA è dunque un invito aperto a chiunque abbia voglia di partecipare.”

Il programma

SABATO 8 NOVEMBRE – “DIRITTI, LAVORO, SALUTE”



Ore 16.00 – Dibattito

“Un anno di Sportello Salute a Lecco”

Bilancio e prospettive del servizio dedicato alla salute e al benessere nel territorio.

Ore 17.00 – Incontro Giovani

“Nelle tue scarpe”

Un momento pensato per ragazze e ragazzi che vogliono avvicinarsi alla politica e al mondo dell’impegno civile.

Ore 18.30 – Dibattito

“Una Repubblica fondata sul lavoro”

Con Tino Magni (Senatore AVS), Sara Roccisano (ricercatrice in diritto del lavoro, UniMi) e Valentina Cappelletti (Segretaria generale CGIL Lombardia).

Ore 21.30 – Musica

Collettivo Memoria Civile, con Paolo Losco (chitarre e voce) e Roberto Nassini (pianoforte e fisarmonica).

DOMENICA 9 NOVEMBRE – “CITTÀ, SCUOLA, PACE”



Ore 11.30 – Dibattito

“La città per le persone”

Con Mauro Gattinoni (Sindaco di Lecco), Paolo Galli (Ambientalmente), Saulo Sangalli (Fattore Lecco), Alberto Anghileri (AVS) e Fausto Crimella (PD).

Modera Stefano Spreafico (Unica TV).

Ore 15.00 – Dibattito

“Non più di 20 per classe”

Con Elisabetta Piccolotti (Deputata AVS), intervistata da Riccardo Baldazzi, direttore del Giornale di Lecco.

Ore 17.00 – Dibattito

“La Flotta continua”

Con Benedetta Scuderi (Eurodeputata AVS e membro della Global Sumud Flotilla) e Luisa Morgantini (Presidente Assopace Palestina).