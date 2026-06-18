Terzo Settore, dalla Regione 8,4 milioni per famiglie e fragilità. Piazza “Opportunità per il Lecchese”

Risorse nell’ambito dell’Accordo di Programma 2025-2027 con il Ministero del Lavoro

Coinvolti enti del volontariato, associazioni e fondazioni del territorio

LECCO – Regione Lombardia conferma il proprio impegno a sostegno del Terzo Settore con l’approvazione delle aree tematiche e dei criteri per la presentazione dei progetti territoriali finanziati nell’ambito dell’Accordo di Programma 2025-2027 sottoscritto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Le risorse destinate alla Lombardia ammontano complessivamente a 8.432.666 euro e saranno indirizzate al finanziamento di iniziative rivolte a famiglie, minori, adolescenti e giovani, anziani, persone con disabilità e cittadini in condizioni di fragilità o rischio di esclusione sociale.

“Con questo importante stanziamento vogliamo rafforzare il ruolo degli Enti del Terzo Settore, che rappresentano un presidio fondamentale di solidarietà e coesione sociale”, sottolinea il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia, Mauro Piazza, evidenziando come anche il territorio lecchese possa beneficiare delle nuove risorse.

I progetti potranno essere presentati da Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale e Fondazioni del Terzo Settore iscritte al RUNTS, attraverso partenariati finalizzati a rafforzare le reti territoriali.

Le iniziative dovranno svilupparsi su quattro aree tematiche: sostegno alla famiglia e alla genitorialità, contrasto alla povertà e alla marginalità sociale, inclusione delle persone con disabilità e promozione delle pari opportunità con particolare attenzione alla prevenzione delle discriminazioni e del disagio giovanile.

“Particolarmente significativa è l’attenzione rivolta ai giovani, alla salute mentale e all’inclusione sociale”, aggiunge Piazza, sottolineando come si tratti di ambiti già al centro dell’attività delle realtà associative lecchesi.

Il sottosegretario evidenzia inoltre che i progetti dovranno produrre risultati concreti sul territorio, escludendo interventi limitati a eventi o campagne informative, e puntando invece su servizi e azioni strutturate a beneficio delle comunità locali.

“Invito le associazioni e gli enti del Terzo Settore lecchese a cogliere questa opportunità, mettendo in campo competenze e collaborazione per rispondere ai bisogni emergenti”, conclude Piazza, ringraziando anche l’assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, per il lavoro svolto sul rafforzamento delle politiche sociali.