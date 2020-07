Elezioni 2020. Trasporti, Gattinoni: “Bus gratuiti fino a 14 anni”

Tre le proposte del centro-sinistra in vista dell’incontro con Linee Lecco che si terrà martedì sera con i candidati sindaci

Gattinoni: “Proposte utili per l’operatività sinergica tra Comune e Linee Lecco in una logica di maggior vantaggio per i cittadini”

LECCO – Domani sera, martedì 14 luglio, il Presidente di Linee Lecco Mauro Frigerio ha promosso un incontro tecnico-informativo per i candidati alla carica di sindaco della città di Lecco per illustrare loro la situazione, i risultati aziendali e le prospettive della società di proprietà del comune (socio unico al 100%). Linee Lecco gestisce il trasporto pubblico locale e i parcheggi cittadini, oltre a svolgere un’intensa attività di autonoleggio Gran Turismo e officina di manutenzione per mezzi propri e a servizio del parco veicoli del comune e di altre partecipate sul territorio.

All’incontro prenderà parte anche la coalizione di centro-sinistra a sostegno di Mauro Gattinoni candidato sindaco: “Considerata l’importanza strategica di Linee Lecco, parteciperò a questo incontro portando tre proposte del nostro programma – spiega Gattinoni – utili per l’operatività sinergica tra Comune e Linee Lecco, in una logica di maggior vantaggio per i cittadini”.

Queste le tre proposte della coalizione di centro-sinistra: