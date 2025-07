Trasporto pubblico, dal 1° settembre aumentano i prezzi dei biglietti

+0,588% per il servizio ferroviario e +0,508% per gli altri servizi di trasporto pubblico locale

Adeguamento annuale delle tariffe: obiettivo garantire qualità e puntualità del servizio pubblico regionale

LECCO – La Giunta di Regione Lombardia ha approvato la delibera per l’adeguamento delle tariffe del trasporto pubblico locale per il 2025. È importante sottolineare che, in conformità al Regolamento regionale del 10 giugno 2014 n. 4, intitolato “Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico” (art. 44 l.r. 6/2012), le tariffe devono essere aggiornate annualmente, con decorrenza dal 1° settembre dello stesso anno. Si tratta quindi di un adempimento previsto sia dal Regolamento sia dalla delibera regionale n. XII/2660 del 1° luglio 2024, che ha definito gli indicatori e i valori di riferimento per il 2025.

La percentuale di adeguamento tariffario per il servizio ferroviario è pari allo 0,588%, mentre per gli altri servizi di trasporto pubblico locale è dello 0,508%. Tale calcolo si basa sulla media di due diversi indici ITAT (l’indice dei trasporti e l’indice generale riferito a famiglie, impiegati e operai) e su un’analisi effettuata tramite un algoritmo matematico che valuta il rispetto di quattro parametri di qualità: coincidenza dei mezzi, regolarità, frequenza e puntualità del servizio offerto.

“L’adeguamento delle tariffe – sottolinea l’assessore Lucente – è un atto obbligatorio che ci impone il Regolamento ma, di fatto, la maggior parte delle tariffe restano invariate e gli adeguamenti sono marginali. Ora tutti i nostri sforzi devono essere mirati a fornire un servizio efficiente e puntuale agli oltre 4,3 milioni di passeggeri che quotidianamente utilizzano i mezzi pubblici in Lombardia. Un impegno che Regione Lombardia insegue con tenacia, per un trasporto pubblico locale su ferro, gomma e acqua moderno e tecnologicamente innovativo”.