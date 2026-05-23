Trasporto pubblico locale, insediato a Palazzo Lombardia il Comitato regionale TPL

Tra gli obiettivi rafforzamento integrazione ferro gomma e potenziamento info ai viaggiatori

L’Assessore Lucente: “Vogliamo offrire un servizio di mobilità capillare ed efficace”

MILANO – Insediati a Palazzo Lombardia il Comitato regionale e la Segreteria tecnica del Trasporto Pubblico Locale presieduto dall’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente. Ne fanno parte i presidenti delle Agenzie del Trasporto Pubblico Locale: Michela Pelicelli (Bergamo), Giancarlo Gentilini (Brescia), Giovanni Galli (Como, Lecco e Varese), Stefano Begotti (Cremona e Mantova), Francesca Zajczyk (Milano, Lodi, Monza e Brianza e Pavia) e Giovanni Gianotti (Sondrio).

A margine dell’incontro sono stati illustrati i principali ambiti di lavoro del Comitato, chiamato a svolgere una funzione di coordinamento e indirizzo strategico del trasporto pubblico regionale. Tra le priorità, il rafforzamento dell’integrazione tra ferro e gomma, anche attraverso lo sviluppo dei servizi ‘RLink‘ nei territori non serviti dalla rete ferroviaria; il potenziamento dell’informazione ai viaggiatori, con la realizzazione di sistemi coordinati e l’installazione di nuovi totem informativi nei principali nodi di interscambio; e la definizione di linee guida condivise per infrastrutture e fermate. Un insieme di interventi finalizzati a rendere il sistema di mobilità lombardo sempre più efficiente, accessibile e uniforme su tutto il territorio.

“Nel pieno rispetto del dettato normativo – ha dichiarato l’assessore Lucente – con l’insediamento del Comitato regionale TPL diventa pienamente operativa la nuova legge regionale 6, con l’obiettivo di definire indirizzi condivisi per una programmazione integrata ed efficiente del sistema dei trasporti. Si tratta di un percorso che rafforza il ruolo di Regione Lombardia, in stretta collaborazione con le Agenzie del TPL, per garantire un quadro strategico sempre più chiaro e concreto, finalizzato all’offerta di un servizio di mobilità capillare ed efficace. In tale prospettiva, il costante scambio informativo tra Regione e territori rappresenta un elemento essenziale per rispondere in modo puntuale alle esigenze degli oltre cinque milioni di utenti che quotidianamente si spostano sul territorio lombardo”.

Tra le principali funzioni attribuite al Comitato rientrano: lo svolgimento di consultazioni preventive in ordine all’adozione degli atti di competenza delle agenzie, al fine di verificarne la coerenza con le direttive e gli indirizzi regionali; il coordinamento delle funzioni esercitate dai soggetti partecipanti; il monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi e delle attività oggetto di finanziamento regionale; la raccolta di contributi e proposte finalizzate al miglioramento dei livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei servizi, anche attraverso un confronto periodico con le organizzazioni di categoria e sindacali rappresentative delle aziende di trasporto e dei lavoratori del settore.