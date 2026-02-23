Trasporto pubblico locale, oltre 71 milioni per l’Agenzia Como-Lecco-Varese

Regione Lombardia stanzia risorse per il 2026-2028 a sostegno dei territori montani e periferici

“Un’attenzione particolare è rivolta ai territori montani e alle aree più periferiche, che non devono essere penalizzate”

LECCO – Regione Lombardia ha stanziato complessivamente oltre 665 milioni di euro per il trasporto pubblico locale (TPL) nel 2026, destinando 71 milioni circa all’Agenzia del TPL Como–Lecco–Varese, con fondi aggiuntivi previsti anche per il 2027 e il 2028. L’obiettivo è garantire continuità e qualità dei servizi, con particolare attenzione ai territori montani e alle aree periferiche.

Lo stanziamento complessivo regionale ammonta a 665.946.346 euro, mentre l’Agenzia Como–Lecco–Varese riceverà 71.025.759,92 euro per il 2026, più 1.042.586,39 euro ciascuno per il 2027 e il 2028. A livello regionale, ulteriori risorse di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 saranno destinate a sostenere i collegamenti nelle zone meno densamente popolate, fondamentali per pendolari, studenti e cittadini.

L’assegnazione dei fondi tiene conto del ruolo programmatorio delle Agenzie del TPL, che gestiscono l’interezza dei servizi di loro competenza, e della necessità di garantire una programmazione stabile e coerente. Regione Lombardia ha inoltre assicurato la continuità dei servizi anche in attesa della definizione del Fondo Nazionale Trasporti (FNT) 2026 da parte del governo nazionale.

Il sottosegretario regionale Mauro Piazza ha commentato: “Con questo stanziamento confermiamo l’impegno concreto della Regione nel garantire un trasporto pubblico locale efficiente e capillare. Un’attenzione particolare è rivolta ai territori montani e alle aree più periferiche, che non devono essere penalizzate. Investire nel TPL significa garantire un servizio essenziale ai cittadini, assicurando collegamenti efficienti e contribuendo a ridurre le disuguaglianze tra centro e periferia del territorio”.

Per il Lecchese, queste risorse sono fondamentali per garantire collegamenti stabili tra Lecco e le zone montane, dove il trasporto pubblico rappresenta un servizio essenziale per la vita quotidiana dei cittadini.