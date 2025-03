Treni e fermate soppresse, Zamperini: “Al lavoro per ridurre al minimo i disagi”

Il consigliere regionale lecchese commenta: “Per il futuro ci sono certamente margini di miglioramento nella comunicazione ai cittadini ed ai territori”

LECCO – Dal 18 marzo al 21 giugno, RFI effettuerà una serie di lavori di manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria tra Monza e Calolziocorte dove transitano le linee Milano-Lecco-Sondrio-Tirano, S8 Milano-Lecco e Milano-Carnate-Ponte San Pietro. Gli interventi, finalizzati a potenziare l’infrastruttura e migliorare le performance di circolazione, comporteranno variazioni dei tempi di percorrenza. Per garantire la regolarità del servizio durante i lavori, è stata disposta la sospensione temporanea di alcune fermate sulle linee che viaggiano sulla tratta oggetto di lavori. Nello specifico, dal 18 marzo al 24 aprile, i treni della linea S8 in direzione Lecco fermeranno nelle stazioni di Osnago e Airuno una volta ogni ora anziché ogni mezz’ora; i treni della linea Milano-Tirano in direzione Tirano sospenderanno la fermata di Mandello; quelli della linea Milano-Ponte San Pietro non fermeranno ad Arcore. Dal 27 aprile al 21 giugno gli stessi provvedimenti saranno applicati ai treni in direzione Milano.

Sul tema è intervenuto il Consigliere Regionale lecchese Giacomo Zamperini: “Pur comprendendo la preoccupazione e l’ansia che una comunicazione non corretta abbia provocato nel nostro territorio su ipotetiche soppressioni di alcune fermate della linea ferroviaria, ci siamo subito messi al lavoro insieme all’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, Franco Lucente – che ringrazio per la tempestività e l’impegno – con Trenord, con RFI per ripristinare una corretta informazione sulle modifiche che interesseranno le fermate di Osnago e Airuno. Abbiamo interloquito anche con i Sindaci e gli amministratori dei Comuni interessati, per restituire un riscontro su quanto sta accadendo. Dunque, è bene ribadire che stiamo parlando di alcuni lavori necessari, finalizzati a potenziare l’infrastruttura e migliorare le performance di circolazione e che prevedono interventi al fine di ridurre al minimo i disagi e garantiscano ai pendolari un servizio il più efficiente possibile. Inoltre, sottolineo che si tratta di un’interruzione temporanea, a decorrere dal 18 marzo fino al 24 aprile”.

“In particolare – continua Zamperini – ci siamo attivati per ottenere che venga mantenuta la corsa 24818 in partenza alle 6.22 da Milano Porta Garibaldi e con fermata alle 6.54 ad Osnago ed alle 7.07 ad Airuno per permettere agli studenti che si recano a Lecco di raggiungere i plessi scolastici e svolgere regolarmente le lezioni, e che negli orari in cui verranno soppresse le fermate siano predisposti bus sostitutivi. Per il futuro ci sono certamente margini di miglioramento nella comunicazione ai cittadini ed ai territori, affinché tutti siano informati con maggiore tempestività su eventuali modifiche e variazioni temporanee del servizio. Su questo aspetto ci impegniamo a lavorare con tutti gli attori coinvolti, perché una buona informazione è essenziale per ridurre incertezze e disagi.”

“Tutto è bene quello che finisce bene. Questa volta, è stato fatto tanto rumore per nulla” ha concluso Giacomo Zamperini “un eccesso di allarmismo che ha ingenerato troppa apprensione tra i cittadini e gli utenti del trasporto pubblico, già sufficientemente provati, senza però contribuire concretamente alla risoluzione del problema. Piuttosto che gridare ‘al lupo, al lupo’, sarebbe stato più utile un confronto costruttivo per evitare malintesi. Serve certamente migliorare, senza fare del disfattismo anche quando non serve”.