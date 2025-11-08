Treni. Elettrificazione della Lecco – Como, l’intervento di Italia Viva

La nota di Italia Viva dopo l’annuncio dei giorni scorsi in merito al finanziamento del secondo lotto di lavori
elettrificazione della linea ferroviaria Lecco – Como, progetto tornato alla ribalta nei giorni scorsi a seguito della presentazione del rapporto finale sulle azioni di accompagnamento all'intervento di elettrificazione della linea ferroviaria Como–Lecco, promosso e finanziato dalla Camera di Commercio di Como-Lecco.
Di seguito il comunicato
Da decenni si parla dell’elettrificazione della linea ferroviaria Como,-Lecco, mai considerata
da RFI e che ora invece sembra essere diventata un’opera strategica.
Basti ricordare che alcuni anni or sono si pensava addirittura alla soppressione della stessa
perché considerata “ramo secco”!
Siamo ovviamente soddisfatti che finalmente all’alba del 2025 si annunci (perché per ora
solo di annuncio si tratta) l’elettrificazione, di una linea ferroviaria che congiunge, seppur in
modo tortuoso, due capoluoghi di Provincia.
Siamo tutti favorevoli ad ogni infrastruttura che favorisca lo sviluppo socio-economico del territorio, così come affermato nell’incontro di Erba.
Se però aggiungiamo alla lunga tempistica di programmazione (e di conseguenza di
attuazione) il fatto che l’intervento tanto atteso sarà solo parziale (tratta Albate Camerlata – Molteno e il resto nemmeno finanziato) è evidente che non potrà avere quei requisiti di
efficienza e modernità tanto sbandierati e che i benefici per il territorio saranno a dir poco
trascurabili.
Nessuna vera proposta che dimostri visioni future di vero sviluppo del territorio e che
potrebbe veramente migliorare la mobilità, la vivibilità e l’accessibilità dei nostri territori.
Ne proponiamo alcune :
– prevedere ad esempio la trasformazione della tratta Molteno Oggiono Lecco in una
metropolitana di superficie magari estendendola fino a Merone quale stazione di
interscambio con la linea che proviene da Erba verso Milano;
– raddoppiare le linee, modernizzare le stazioni, i sistemi di controlli e operativi al fine
di migliorare il servizio, le frequenze e la fruibilità;
– creare aree di interscambio ferro-gomma nelle stazioni prossime alle due città di
Lecco e Como per favorire l’uso del mezzo pubblico per accedervi (pensate ad
un’area di interscambio nella Cava Mossini).
– eliminare i passaggi a livello attuali
In sintesi, ben vengano i convegni ma con qualche idea concreta in più.
Italia Viva
Provincia di Lecco