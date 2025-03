Treni. Tagli sulla linea Milano-Lecco, Azione porta la questione in Parlamento

Presentata una interrogazione al Ministro dei Trasporti Matteo Salvini

L’Onorevole Giulia Pastorella: “Un colpo ingiustificato ai pendolari e ai cittadini di questi territori”

LECCO – “La decisione di Trenord di ridurre drasticamente il servizio ferroviario sulla linea S8, penalizzando in particolare le fermate di Osnago e Airuno, è un colpo ingiustificato ai pendolari e ai cittadini di questi territori. Un servizio ferroviario efficiente e accessibile è essenziale per la mobilità sostenibile e per la qualità della vita dei pendolari. Queste decisioni non solo penalizzano i cittadini, ma rischiano anche di aumentare il traffico veicolare nei comuni limitrofi, con ripercussioni negative su viabilità e inquinamento. Chiediamo al Ministero dei Trasporti di chiarire quali misure intenda adottare per garantire il mantenimento e il potenziamento del servizio suburbano lombardo”.

Così Giulia Pastorella, deputata di Azione, annuncia un’interrogazione parlamentare per chiedere chiarimenti e soluzioni urgenti riguardo alla riduzione dei collegamenti sulla linea S8 Lecco–Carnate–Milano Porta Garibaldi, prevista a partire dal 19 marzo 2025.

Secondo gli orari indicati sull’App di Trenord, molte corse della linea S8 non effettueranno più fermate nelle stazioni di Osnago e Airuno, riducendo di circa il 50% i treni disponibili per queste località, mentre la domenica non sarà previsto alcun collegamento diretto tra Osnago e Lecco.

L’interrogazione è stata presentata in coordinamento con il Direttivo Provinciale di Azione Lecco. La segretaria provinciale Eleonora Lavelli ha commentato: “Non possiamo lasciare soli cittadini e amministratori, per questo abbiamo condiviso l’iniziativa con le Amministrazioni dei comuni coinvolti e ci rendiamo disponibili a dialogare con gli enti competenti per fare in modo che il servizio pubblico ferroviario venga garantito”.

QUI IL TESTO DELL’INTERROGAZIONE PARLAMENTARE