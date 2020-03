Troppa gente in giro, Fontana: “Ve lo stiamo dicendo educatamente, tra un po’ cambieremo tono”

C’è ancora troppa gente in giro: “I numeri non si riducono”

Avanti con l’ospedale nella fiera: “Ora serve personale qualificato”

MILANO – “Amici, adesso ve lo stiamo dicendo educatamente tra un po’ bisognerà cambiare tono. State a casa”. Non usa mezzi termini il Governatore della Lombardia Attilio Fontana: gli ospedali sono sotto stress e il rischio è di esaurire i posti in terapia intensiva: “I numeri del contagio non si riducono e non saremo più in grado di dare una risposta a chi si ammala”.

Il problema è sempre lo stesso, da una parte Regione e sanitari che stanno facendo miracoli per cercare di salvare persone, dall’altra la gente che non capisce la gravità della situazione: “Ogni uscita che fate è un rischio per la vostra salute e per quella degli altri. Il sacrificio che vi chiediamo è per evitare che la gente muoia. Fino ad ora ve lo abbiamo chiesto, vorrà dire che chiederemo al Governo altre misure”.

Il maxi ospedale in Fiera Milano

“Stiamo lavorando molto intensamente, la speranza di riuscire ad arrivare a una conclusione in breve tempo è sempre più concreta – ha detto Fontana -. Contemporaneamente stiamo continuando a rafforzare le rianimazioni dei vari ospedali della Lombardia. Il Governo, tra l’altro, a dimostrazione che la realizzazione di questo hub è utile e importante, mi ha informato di voler prendere a modello questo ospedale per realizzarne altri due in Italia, uno al centro e uno al sud”.

Appello a medici e infermieri

“Rinnovo l’appello a medici e infermieri di tutta Italia, in pensione, delle strutture private e a tutti coloro che possono dare una mano a mettersi a disposizione perché sono indispensabili per la realizzazione di tutti quei progetti di cui abbiamo parlato – ha concluso Fontana -. Per quanto riguarda i ventilatori/respiratori qualcosa si sta muovendo, ora abbiamo bisogno di personale qualificato”. Chiunque sia disponibile può può scrivere alla mail: perlalombardia@regione.lombardia.it.