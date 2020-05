Turismo e commercio: un incontro web promosso dal centrodestra

Il centrodestra si interroga su commercio, turismo e crisi post Covid

Le istanze delle associazioni di categoria e il futuro del territorio lecchese

LECCO – Si é svolto sabato mattina il webinar “turismo e commercio: la rinascita economica di Lecco e del suo territorio”, promosso dall’Onorevole Alessio Butti, Vicepresidente della Commissione Territorio Ambiente e Lavori Pubblici alla Camera, e diretto dal Coordinatore Provinciale di FdI di Lecco l’architetto Fabio Mastroberardino.

A seguito del discorso introduttivo di Butti, che ha ricordato tutte le iniziative promosse per il territorio lecchese tra le quali spicca l’annosa questione della navigazione del lago e il progetto sul controllo dei livelli del lago, è intervenuto l’on. Marco Osnato, che in qualità di capogruppo Fdi in Commissione Finanze ha relazionato sulle novità relative ai finanziamenti nazionali e sugli emendamenti portati avanti dal centrodestra.

Obiettivo del convegno è stato quello di ascoltare le categorie e gli operatori del territorio per raccogliere le loro istanze e riportarle ai vari livelli:, nazionale tramite gli onorevoli presenti, regionale grazie alla presenza dell’assessore al turismo Lara Magoni e cittadino grazie alla presenza del candidato sindaco di tutto il centrodestra Peppino Ciresa e dell’architetto Enrico Castelnuovo, responsabile del programma di Fratelli d’italia per le comunali di Lecco.

L’importante platea degli intervenuti è tstata composta da Marco Galimberti (presidente della CCIAA di Como e Lecco), Daniele Riva (Presidente Confartigianato Lecco e Consigliere CCIAA con delega ai sistemi fieristici), Severino Beri (Presidente Federalberghi Lecco e Vicepresidente vicario Confcommercio Lecco), Fabio Dadati (presidente di Lariofiere e Presidente del Consorzio Albergatori TURISMO,Lecchesi), Marco Caterisano (Presidente FIPE Lecco e membro del direttivo nazionale), Ercole Crippa (A.D. Hotel Griso e membro di Confindustria con delega al turismo), Ampellio Ramaioli (Lake Como Tourism e NCC),Vittorio Bonomi (Lariobus), Laura Sanvito (tour operator) e Marcello Villani (giornalista e operatore nel turismo).

Pubblicato da Fratelli d'Italia Lombardia su Sabato 23 maggio 2020

“Alle istanze legate allo stato emergenziale nel quale ci troviamo si é sommato, in tutti gli interventi, l’intento di lavorare sinergicamente tra tutte le associazioni e le amministrazioni quale unica possibilità per dare una nuova prospettiva al turismo e al commercio nel nostro territorio” ha dichiarato Fabio Mastroberardino, che prosegue: “collaborare con convinzione ad una serie di eventi collegati tra loro ed investire pienamente per un “Festival dei Promessi Sposi” che copra dieci giorni nel mese di ottobre porterebbe a caratterizzare il turismo del nostro territorio, e ad allungare la stagione turistica di almeno un mese. E’ questa infatti una delle proposte che fdi ha portato al tavolo programmatico del centrodestra per Peppino Ciresa sindaco”.

A chiusura l’Onorevole Alessio Butti, promotore dell’iniziativa, ha ribadito che Fratelli d’italia e i suoi esponenti sono sempre disponibili per ascoltare le istanze del territorio e promuoverle a livello nazionale, rinnovando l’invito per un nuovo tavolo di confronto a breve”