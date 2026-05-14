Turismo e stipendi, Regazzoni: “Serve un confronto serio sul futuro di Lecco”

Il consigliere comunale replica a Marco Caterisano e richiama i dati ISTAT su retribuzioni e stabilità occupazionale

Al centro della riflessione il tema della precarietà e dei bassi redditi: “Servono investimenti regolamentati e non turismo fai da te”

LECCO – Il turismo può essere una risorsa per Lecco, ma la vera questione riguarda il modello economico e sociale che la città intende costruire per il proprio futuro. È questo il tema al centro dell’intervento del consigliere comunale Pietro Regazzoni, che entra nel dibattito sul rapporto tra sviluppo turistico, salari e qualità del lavoro.

“Ringrazio Marco Caterisano per il suo intervento, perché aiuta a mettere al centro un tema importante per il futuro della città: il turismo”, scrive Regazzoni, chiarendo subito un punto: “Il turismo è una risorsa per Lecco e non va contrapposto all’industria”.

Secondo il consigliere, però, il nodo centrale è un altro: “Quale ruolo vogliamo che il turismo abbia nel modello economico e sociale della città”. Una scelta che, sottolinea, “ha conseguenze concrete sulla qualità del lavoro, sul reddito delle famiglie e sull’equilibrio complessivo dello sviluppo lecchese”.

Nel suo intervento Regazzoni contesta la definizione di “falso mito” riferita al legame tra turismo e salari più bassi. “Il CCNL Turismo garantisce certamente tutele importanti. Ma il problema è quanto quel lavoro paga realmente e con quale continuità occupazionale”, osserva.

A sostegno della sua analisi vengono richiamati i dati ISTAT del 2022: “Nel settore alloggio e ristorazione la retribuzione media è di 10,9 euro lordi all’ora, contro i 18,5 euro del manifatturiero”. Anche il confronto sugli stipendi mensili, aggiunge, evidenzia un divario significativo: “Un quarto livello del turismo si attesta intorno ai 1.450 euro lordi mensili, mentre un metalmeccanico supera i 2.000 euro”.

Differenze che, secondo Regazzoni, derivano dalla “diversa produttività economica dei settori” e che si traducono in effetti concreti sulla vita quotidiana: “Più difficoltà ad ottenere un mutuo, maggiore precarietà per i giovani, redditi più bassi durante l’anno e meno stabilità per costruire una famiglia o restare a vivere in città”.

“Non è una critica al turismo né a chi ci lavora”, precisa il consigliere comunale, “è una riflessione sul modello di sviluppo che vogliamo costruire per Lecco”.

Da qui anche la difesa delle scelte urbanistiche adottate negli ultimi anni: “Strutturare il turismo, favorire alberghi e investimenti regolamentati, contrastando la crescita incontrollata degli affitti brevi e del turismo mordi-e-fuggi”. Per Regazzoni “governare il turismo significa agire pubblico e privato in coordinamento per evitare che venga lasciato al ‘fai da te’”.

Nel finale il consigliere richiama la vocazione produttiva del territorio lecchese, pur riconoscendo che “la città di Lecco non è più una città manifatturiera in senso stretto”. “Il territorio lecchese continua ad avere una forte vocazione produttiva e un tessuto economico diffuso che garantisce lavoro stabile e qualificato a migliaia di famiglie”, conclude, ribadendo la necessità di “aprire un confronto serio, pubblico e basato sui dati reali”.