Turismo, Piazza: “Da regione 3 milioni per promuovere i territori”

Approvati i criteri attuativi dell’iniziativa “OgniGiorno inLombardia – seconda edizione”

“L’opportunità di far conoscere e rendere sempre più attrattivo il nostro territorio è un importante obiettivo”

LECCO – La giunta regionale ha approvato, su proposta dell’Assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda Barbara Mazzali, i criteri attuativi dell’iniziativa “OgniGiorno inLombardia – seconda edizione” al fine di promuovere lo sviluppo dell’attrattività locale supportando iniziative territoriali di promozione turistica che integrano e completano la strategia regionale. Regione Lombardia sostiene eventi e iniziative di carattere attrattivo-turistico delle destinazioni lombarde da realizzare in Italia e/o all’estero da parte di soggetti di natura pubblica o privata. Per l’attuazione dell’iniziativa sono state stanziare risorse complessive pari a 2.900.000 euro di cui 1.500.000 euro sull’annualità 2024 e per 1.400.000 euro sull’annualità 2025.

“La provincia di Lecco ha un grande potenziale turistico come certificano i dati dello scorso anno e l’obiettivo è proprio quello di far emergere queste potenzialità per favorire lo sviluppo dei territori e le relative unicità, come aveva dichiarato l’Assessore Mazzali nel corso della visita che avevo organizzato lo scorso novembre per farle conoscere le realtà lecchesi. Il bando era già stato lanciato nella scorsa legislatura ed aveva riscosso un notevole interesse, finanziando importanti progetti anche a livello locale” dichiara il Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza.

I progetti che saranno presentati da soggetti pubblici e privati devono proporre eventi e iniziative di carattere attrattivo-turistico delle destinazioni lombarde da realizzare in Italia e/o all’estero. “Voglio ricordare che il ‘Piano per lo sviluppo del turismo e dell’attrattività’ che abbiamo approvato in Consiglio regionale la scorsa legislatura prevedeva, tra le linee strategiche, il supporto al settore turistico mediante il rinnovo e l’ampliamento dell’offerta turistica regionale per renderla più sostenibile e più competitiva. Con l’approvazione di questo provvedimento, la giunta regionale ha voluto confermare il prosieguo delle iniziative volte a sostenere ed incentivare la peculiare vocazione territoriale che caratterizza il sistema turistico lombardo. Il nostro territorio gode di un importante patrimonio paesaggistico con bellezze straordinarie e per la sua promozione e valorizzazione ritengo fondamentale l’impegno sinergico, la cooperazione attiva tra i vari attori coinvolti. In vista delle importanti sfide che ci attendono, l’opportunità di far conoscere e rendere sempre più attrattivo il nostro territorio è un importante obiettivo poiché ritengo il turismo una risorsa importante per il territorio, un volano di crescita per tutti. Ringrazio l’Assessore Mazzali per questa ulteriore opportunità legata al settore turistico”.