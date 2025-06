Tutela del benessere animale, Piazza: “Legge per una gestione responsabile di alcune tipologie di cani”

Obbligo di patentino, assicurazione e formazione per i proprietari di alcune razze di cani

Piazza: “La proposta approvata rappresenta un atto di responsabilità verso le nostre comunità e verso gli stessi animali”

LECCO – Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato una Proposta di Legge, promossa dal Gruppo Consiliare della Lega, che introduce norme chiare e specifiche per la detenzione e la gestione di alcune categorie di cani, con l’obiettivo di tutelare sia il benessere degli animali sia la sicurezza pubblica, promuovendo al contempo una cultura del possesso consapevole e responsabile.

“La proposta approvata rappresenta un atto di responsabilità verso le nostre comunità e verso gli stessi animali e intende rispondere in modo concreto a un fenomeno ormai emergenziale. Non è una legge contro gli animali, ma a favore di una convivenza più sicura e consapevole. Il nostro obiettivo è prevenire episodi di aggressione, tutelare le persone e garantire una migliore qualità della vita agli animali stessi” dichiara il consigliere regionale della Lega Mauro Piazza, tra i firmatari del provvedimento.

Negli ultimi anni si è registrato un sensibile aumento degli ingressi nei canili pubblici e privati di cani appartenenti alle tipologie terrier di tipo bull e molossoidi, come Pitbull, American Staffordshire, Bull Terrier, Cane Corso e Dogo Argentino, spesso sequestrati, abbandonati o ceduti da proprietari non adeguatamente preparati alla loro gestione.

Le principali novità introdotte nella proposta: istituzione di una “save list” contenente l’elenco delle razze per cui sarà obbligatorio conseguire un patentino per i proprietari, ottenibile tramite un percorso formativo; obbligo di assicurazione di responsabilità civile per i proprietari; divieti e obblighi specifici per i proprietari o detentori di cani riconducibili a tipologie di razze e relativi incroci; registrazione nel sistema informativo identificazione nazionale degli animali da compagnia (SINAC) dei patentini, delle valutazioni psico-fisiche dei cani e dei provvedimenti a carico dei proprietari inadempienti.

Inoltre, requisiti strutturali e gestionali specifici per le abitazioni private e le strutture che ospitano queste tipologie di cani; campagne di sensibilizzazione pubblica e informazione scolastica sulla cultura del possesso responsabile.

“L’approvazione in Consiglio Regionale rappresenta un primo passo fondamentale. Ora ci attende il passaggio parlamentare per trasformare questa proposta in legge nazionale e promuovere una relazione più equilibrata tra uomo e animale, basata su rispetto, conoscenza e responsabilità” conclude Piazza.