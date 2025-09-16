Ufficializzato l’ingresso della Guardia Costiera nella Protezione Civile Lombardia

Il consigliere regionale Zamperini (FDI): “Esempio straordinario di impegno civile e tutela del territorio”

Un riconoscimento per i volontari che proteggono le acque lombarde: accolti oggi in Regione Lombardia alla presenza dell’assore regionale La Russa

MILANO – La famiglia della Protezione Civile di Regione Lombardia si arricchisce con l’ingresso della Guardia Costiera Ausiliaria: un riconoscimento significativo per i volontari che da anni garantiscono presidio, prevenzione e sicurezza nelle acque lombarde.

Oggi il Consigliere Giacomo Zamperini (Fratelli d’Italia) ha accolto in Consiglio Regionale una delegazione della Guardia Costiera Ausiliaria, alla presenza dell’Assessore Regionale alla Sicurezza, Romano La Russa.

Zamperini ha ricordato il ruolo chiave svolto nell’ambito dell’operazione Lario Sicuro e le attività di prevenzione e sicurezza che si estendono dal progetto del battello ecologico – che servirà a ripulire le acque del lago garantendo la navigazione di linea e quella turistica – fino agli investimenti tempestivi in occasione di emergenze ambientali, come il recente episodio di sversamento registrato a Valmadrera.

Zamperini ha ribadito l’impegno a sostenere le associazioni di protezione civile e di volontariato, “vero cuore pulsante della nostra Regione”.

“Sono orgoglioso di aver accolto in Regione Lombardia una delegazione della Guardia Costiera Ausiliaria, guidata dal suo Presidente, Matteo Pasqua, e dal coordinatore della Protezione Civile della GCA, Corrado Villa Stiamo lavorando molto bene con loro per aumentare il presidio di Sicurezza nelle nostre acque interne”, ha dichiarato Zamperini.

“Con questo ingresso si chiude il cerchio della Protezione Civile, che garantisce interventi e soccorsi in ogni ambito. La loro presenza rappresenta un valore aggiunto e sarà mia intenzione andare personalmente a visitarli nei luoghi in cui operano”, ha aggiunto l’Assessore Regionale, Romano La Russa.

L’ingresso della Guardia Costiera Ausiliaria nella rete della Protezione Civile regionale segna un passo ulteriore verso una collaborazione sempre più ampia tra istituzioni e volontariato. Un impegno condiviso che mira a garantire sicurezza, tutela ambientale e sostegno ai cittadini, rafforzando il sistema di protezione e prevenzione nelle acque e nei territori della Lombardia.