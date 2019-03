Questa sera, dalle 21, al Circolo Libero Pensiero

L’ex segretario di Rifondazione presenta il suo libro

LECCO – Paolo Ferrero, ex ministro del secondo governo Prodi,segretario per un decennio del Partito della Rifondazione Comunista,di cui è attualmente dirigente oltre a ricoprire il ruolo di vice presidente della Sinistra Europea, sarà a Lecco questa sera per presentare il suo nuovo libro.

“Marx, oltre i luoghi comuni” è il titolo del volume pubblicato a novembre del 2018, in occasione del duecentesimo anniversario della nascita del filosofo di Treviri.

“Le contraddizioni del modo di produzione capitalistico stanno generando un processo di vera e propria regressione del genere umano – si legge nella presentazione del libro – sfruttamento generalizzato, distruzione di diritti, razzismo, guerre, devastazione della natura. Il capitalismo ha esaurito la sua spinta propulsiva, ora si tratta di superarlo. A partire dalla stridente contraddizione tra capitalismo e umanità, questo libro offre un contributo alla conoscenza della figura e del pensiero di Marx. Il libro è diviso in tre parti. La prima offre un profilo della vita di Marx e introduce alcuni elementi della sua opera. La seconda delinea una sintesi del suo pensiero. La terza si confronta con una serie di fraintendimenti che sono cresciuti nell’ambito dei marxismi”.

Se ne parlerà dalle 21 al Circolo Libero Pensiero di Lecco, alla presenza dell’autore.