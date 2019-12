Un nuovo impianto di rifiuti a Chiuso. Il Comitato: “Vogliamo capire”

La variazione del Pgt per un nuovo impianto di rifiuti crea discussione

La lettera del Comitato dei Cittadini di Chiuso

LECCO – “Amici del Comitato, è degli ultimi giorni la notizia che la Pozzi Virginio Strade abbia richiesto l’autorizzazione per un nuovo impianto di recupero dei rifiuti inerti all’interno dell’ex cava di Chiuso e la variazione d’uso dell’area.

In realtà la domanda è stata presentata un anno fa alla Provincia di Lecco e dopo una lunga procedura di valutazione tecnica sull’impatto ambientale a cura dei vari enti preposti è stato chiesto parere al Comune che attraverso la V Commissione Consiliare ne ha discusso giovedì scorso nell’ultima seduta dell’anno.

Premesso questo, vorremmo dire che il Comitato ne segue l’evoluzione vigilando affinché nessuno possa approfittarsene.

È altrettanto vero che non vorremmo cadere in strumentalizzazioni politiche o altresì prendere posizioni a priori senza avere sentito ufficialmente i pareri degli organismi preposti e per questo chiederemo di partecipare ad un’assemblea di quartiere nella prima decade di gennaio.

In questi giorni abbiamo sentito pareri e valutazioni di entrambe le parti per capire di cosa si stia parlando e farci una nostra idea: non accettiamo che il dibattito e gli approfondimenti tecnici e politici finiscano alla mercé di chi grida più forte e nello stesso tempo non tollereremo nulla che possa essere dannoso per il nostro quartiere già gravemente penalizzato da scelte politiche scellerate.

Vi aggiorneremo appena ci saranno rilevanti novità”.

Il Comitato di Chiuso