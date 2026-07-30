Una corretta gestione dei boschi è il primo passo per prevenire le emergenze

Allo studio di Regione Lombardia una proposta di Legge Forestale

Giacomo Zamperini: “Gestione forestale, valorizzazione della filiera bosco-legno-energia e valorizzazione della biomassa legnosa”

LECCO – A margine del Tavolo per la Biodiversità “Fare rete per custodire il territorio”, svolto stamattina UTR di Lecco, abbiamo chiesto all’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste Alessandro Beduschi dell’impegno di Regione Lombardia sul fronte della gestione dei boschi.

La mancata gestione dei boschi, infatti, rappresenta un punto cruciale per la salute degli stessi e per la prevenzione di emergenze come quelle legate al rischio incendi che, proprio in questi giorni, rappresenta una triste attualità anche per il nostro territorio.

“Durante l’incontro di stamattina abbiamo parlato anche del tema della gestione dei boschi e del riordino fondiario, per il quale è in arrivo un bando di Regione Lombardia. Uno dei problemi del bosco è che spesso non si conosce il proprietario; il frazionamento fondiario, a volte, impedisce alle amministrazioni di intervenire. Per questo abbiamo varato un fondo per consentire a chi ne avanza diritto di avere una proprietà certa”.

Detto questo – ha continuato Beduschi – credo che l’approccio nei confronti del bosco debba essere più pragmatico e realistico. Tutti noi vogliamo il proliferare del bosco, ma spesso è un bosco malato e che non è gestito e che, ad esempio, ha portato la fauna selvatica ad alimentarsi nelle nostre città o nelle zone più antropizzate della regione. A partire dalle regole forestali vogliamo gestire meglio il bosco: avere la possibilità di fare manutenzione, curarlo e avere anche la possibilità di utilizzarlo da un punto di vista delle bioenergie, perché lo fanno tutti i paesi evoluti. La vera cultura ambientalista non consiste in una osservazione passiva”.

A prima firma del consigliere regionale Giacomo Zamperini è allo studio una proposta di legge forestale: “I punti più importanti della proposta di Legge riguardano: gestione forestale, valorizzazione della filiera bosco-legno-energia e valorizzazione della biomassa legnosa – ha spiegato Zamperini -. Tre elementi che sono la gestione del territorio per evitare l’abbandono; la valorizzazione di quello che è il prodotto, ovvero il legno, anche perché tutti coloro che lavorano il legno si lamentano che non c’è la materia prima e infine la questione dei terreni silenti che, per svariati motivi, restano abbandonati”.