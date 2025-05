Una tappa del Giro d’Italia a Lecco? Zamperini: “Ci stiamo ragionando”

Nel giorno della presentazione delle tappe lombarde della corsa rosa, il consigliere regionale lecchese rilancia

“Il sogno comincia a prendere sostanza, a patto che si riesca a garantire una sostenibilità economica”

MILANO – Il presidente della Giunta regionale Attilio Fontana, il ministro del Turismo Daniela Santanchè e il sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi, hanno presentato oggi in Regione le tre tappe lombarde dell’edizione 108 del Giro d’Italia. La ‘corsa rosa’ prenderà il via venerdì 9 maggio da Durazzo in Albania.

Nel giorno della ‘Festa della Lombardia’, giovedì 29 maggio, la 18^ tappa di 144 km vedrà interamente protagonista il territorio regionale con partenza da Morbegno (SO) e arrivo a Cesano Maderno (MB) e passaggi a Colico, Dervio, Bellano nel lecchese, e Albiate, Lesmo, Seregno in Brianza.

Il giorno seguente, venerdì 28 maggio, è in programma la 17^ tappa di 155 km, San Michele all’Adige-Bormio (SO), un percorso che porterà i corridori alle scalate del Passo del Tonale e del Passo del Mortirolo ‘Cima Pantani’. Un momento, tra i più attesi, tra gli appassionati della ‘Corsa Rosa’.

All’evento era presente anche il consigliere regionale lecchese Giacomo Zamperini: “Il Giro d’Italia rappresenta un volano straordinario per tutto il territorio, oltre che uno strumento utile a condividere i valori e i piaceri della sana competizione sportiva – ha dichiarato –. Sarà un’occasione importante anche per promuovere la nostra provincia, con le sue bellezze naturalistiche, le sue storie di comunità e la sua vocazione turistica e sportiva. Sarebbe bello ipotizzare il ritorno della tappa anche nel territorio lecchese, magari facendo riscoprire la Brianza “leonardesca” bagnata dall’Adda oppure valorizzando le nostre meravigliose montagne, che hanno tanto da offrire agli appassionati di ciclismo e non solo. Con alcuni amministratori locali e stakeholders, stiamo ragionando sulla possibilità di riportare il Giro a Lecco. Il sogno comincia a prendere sostanza, a patto che si riesca a garantire una sostenibilità economica dell’evento e purché si costruisca una convergenza ampia tra istituzioni, realtà locali e attori del territorio. Se c’è una forte volontà, poi le risorse poi si trovano. Un ringraziamento particolare al Sottosegretario con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi, per il suo impegno e la sensibilità dimostrata verso il mondo dello sport e le sue ricadute positive sulle nuove generazioni”.