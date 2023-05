Vasche di sedimentazione, l’assessore Zuffi: “La manutenzione si fa”

La replica dell’assessore Renata Zuffi al consigliere Filippo Boscagli

“Tutte le 35 vasche vengono monitorate e ripulite secondo programmazione”

LECCO – “Corre l’obbligo di informare in maniera corretta i cittadini rispetto a quello che è il costante impegno e il lavoro silenzioso del Comune di Lecco sul fronte della prevenzione, sia in momenti di estrema attenzione, come quelli che stiamo attraversando, sia in quelli di assoluta serenità, quando gli interventi di prevenzione non si fermano, tutt’altro”.

Così l’assessore Renata Zuffi risponde al consigliere comunale Filippo Boscagli che aveva segnalato la situazione di una vasca di sedimentazione con detriti nel rione di Germanedo (vedi articolo). Il consigliere di Fratelli d’Italia aveva chiesto attenzione al tema della prevenzione del rischio idrogeologico.

L’assessore risponde che la vasca menzionata dal consigliere “è stata pulita a dicembre e sarà nuovamente pulita alla fine del mese di maggio/inizio del mese di giugno, come da programmazione. Non solo, la vasca è ordinariamente monitorata e, tranquillizzo chi fosse eventualmente preoccupato dalle foto pubblicate, l’acqua al suo interno scorre regolarmente, sotto lo strato superficiale di foglie cadute”.

“Aggiungo – prosegue Zuffi – che sul territorio comunale di Lecco sono presenti 35 vasche di sedimentazione, che vengono monitorate e su cui si interviene in base a un’attenta programmazione. Senza alcun riflettore acceso, vengono effettuate le manutenzioni sui torrenti (tagli della vegetazione, salvo nei periodi di riposo vegetativo) e sulle vasche (asportazione di materiale solido di deposito)”.