Riceviamo e pubblichiamo la nota di Rifondazione Comunista Lecco sui fatti in Venezuela:

LECCO – “Quello che si è tentato in Venezuela da parte del signor Guaidò e dal suo compagno di merende Leopoldo Lopez è un tentativo di golpe contro il governo legittimamente e democraticamente eletto del presidente Maduro. Rifondazione Comunista-Sinistra Europea condanna il fallito tentativo golpista.

Il bluff e le violenze sono durate solo poche ore, anche se l’ennesimo tentativo di spallata golpista contro il governo legittimo del Presidente Maduro sul piano internazionale conta sulla regia di Trump e dei falchi di Washington.

Quello che si sta tentando di fare in Venezuela è di far tornare indietro le lancette della storia agli anni ’70 in cui gli USA consideravano i paesi del Sud America il loro “giardino di casa”. Bene hanno fatto Russia e Cina a porre un alt. L’immagine della situazione venezuelana che domina sui media italiani è fasulla: a sostegno dei due golpisti Guaidò e Lopez non c’è il popolo venezuelano, ma la borghesia piccola e grande del paese concentrata a Caracas e nelle città.

Il resto del paese, le campagne, il popolo venezuelano che per la prima volta con Chavez ha avuto dignità e visto migliorare la propria situazione è con il presidente legittimamente eletto: lo stesso l’esercito. Chi si schiera con Juan Guaidó si schiera dalla parte di Trump, di Bannon, di Bolsonaro e dell’onda nera internazionale”.

Federazione PRC Lecco