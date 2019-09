Venturini: “Alleanza PD-M5S anche a Lecco per le prossime elezioni?”

L’intervento dell’ex assessore Ezio Venturini, oggi alla guida di Noi per Lecco

Dallo scenario nazionale, ricadute anche sulla politica locale?

LECCO – “Facile immaginare dopo lo scenario nazionale le nuove alleanze che si potrebbero formare a livello locale. PD e Cinquestelle (della serie ci eravamo tanto amati)……e Appello per Lecco che fine farà?

Oggi PD e M5s non supererebbero il 32% e Appello per Lecco (a essere generosissimi) non più del 5% …..e allora cosa faranno per contrastare un centro destra che ci si aspetta forte e vincente?

Pregheranno, si inginocchieranno alla corte dell’estrema sinistra per recuperare voti che, ( 7%) non basteranno ancora per vincere,anche perché, se fosse cosi, liste di disturbo non ce ne saranno: ci sarà solo un centrodestra e un centrosinistra.

Allora quale potrà essere una carta vincente per il centrosinistra? Si improvviseranno quasi sicuramente in una lista civica che ” rappresenterà tutto il mondo associativo ” ambientalista, sociale ecc. fagocitando Appello per Lecco che rimarrà quindi a guardare?

Forse si, o forse no, dipenderà molto di chi sarà il Candidato Sindaco. Con un Candidato Sindaco di Appello per Lecco l’operazione potrebbe anche essere digerita e andare in porto”.

Ezio Venturini

Noi per Lecco