Verde pubblico fuori controllo, Minuzzo: “E’ un problema anche di sicurezza”

Erbacce sui marciapiedi e tombini intasati dal verde

La segnalazione del consigliere comunale Emilio Minuzzo

LECCO – “Sono disgustato e arrabbiato. Ho fatto presente per ben tre volte, tra commissioni comunali e consiglio, tra maggio e luglio, la situazione del verde pubblico in città. Si tratta dei soldi dei contribuenti che vengono spesi malissimo. Stiamo pagando per un servizio che non viene svolto adeguatamente”

A parlare è Emilio Minuzzo, consigliere comunale di Forza Italia che ancora una volta sollecita l’amministrazione comunale al taglio dell’erba che cresce ‘rigogliosa’ lungo le strade e gli angoli della città.

“Ci sono tombini dove crescono i boschi – chiosa con una battuta ironica il consigliere, mettendo però in luce un problema decisamente serio – è una questione, non solo di decoro di una città che vuole essere turistica, ma anche di sicurezza. Se i tombini non riescono a scolare l’acqua perché intasati, rischiamo di trovarci in situazioni ben poco piacevoli alla prossima ondata di maltempo, in un momento in cui oltretutto si parla tanto di prevenzione”.

La risposta finora ottenuta dal consigliere, spiega lo stesso Minuzzo, “è che la società incaricata è nuova e non conosce ancora bene la città”