Verità, rispetto e correttezza: Ambientalmente Lecco lancia la campagna elettorale gentile

Un manifesto da condividere senza etichette politiche

Il coordinatore Alessio Dossi presenta tre proposte per la città

LECCO – Ambientalmente Lecco ha presentato una campagna elettorale gentile da condividere con tutti gli attori politici che parteciperanno alle prossime elezioni a sindaco di Lecco. “Gentile, nel senso etimologico del termine che deriva da ‘gens’, nuclei di famiglie che condividono in modo collettivo lo stesso territorio – ha detto Renata Zuffi, portavoce della lista Ambientalmente -. Un aggettivo, preso in questo senso, che si contrappone a una politica fatta di individualità, e che noi vogliamo declinare pensando a termini come comune, pubblico, sociale, condiviso e unanime”.

La lista, quindi, ha costruito anche un vocabolario di parole comuni: “E la prima parola che si deve utilizzare dentro una campagna elettorale gentile è ‘verità’, intesa come trasparenza nelle parole che si usano. La seconda parola è ‘rispetto’ che per noi vuol dire guardare indietro per vedere chi sono gli altri. L’ultima parola è ‘correttezza’ perché senza non ci possono essere nemmeno verità e rispetto. Correttezza vuol dire essere competente e preciso in quello che faccio”.

Queste tre parole vengono associate all’aggettivo gentile con la logica di bene condiviso e comune. Un manifesto che vuole essere offerto, senza etichette politiche, a tutti coloro che parteciperanno alle prossime elezioni.

Tre proposte per la città

Il coordinatore Alessio Dossi, assessore all’ambiente uscente, ha poi illustrato tre semplici proposte per la città di Lecco.

Riqualificazione energetica dell’edilizia popolare

Pedonalizzazione del lungolago e di alcune aree del centro storico

Metropolitana leggera (che con l’acquisizione dell’area della Piccola può diventare una possibilità seria) per un minor impatto sulla viabilità cittadina

I componenti della lista

In attesa della presentazione della squadra completa, il portavoce Michele Zanesi ha presentato alcune delle persone che andranno a comporre la lista di Ambientalmente Lecco. “Oggi non abbiamo l’occasione di presentare tutti i componenti della lista ma presentiamo alcuni nomi nella logica della rappresentanza delle varie anime che vanno a costituire Ambientalmente Lecco: l’anima dell’associazionismo, il gruppo dei giovani che abbiamo chiamato ‘Ambientalmente Bagaj’, l’anima sociale e coloro che giungono da un’esperienza politica o amministrativa”.

Presenti, oltre a Alessio Dossi, Renata Zuffi e Michele Zanesi, anche Giovanni Ponziani, Francesco Tanzi, Maria Grazia Mareghello, Monica Coti Zelati e Anna Niccolai.