Verso il ballottaggio, a Lecco per Gattinoni arriva Bonaccini (PD)

Appuntamento domani sera, venerdì 29 maggio, a Germanedo

LECCO – Venerdì 29 maggio, alle ore 21, in piazza V Alpini a Germanedo, Mauro Gattinoni incontrerà Stefano Bonaccini, europarlamentare del Partito Democratico e già Presidente della Regione Emilia-Romagna, per un momento pubblico di confronto con la città.

L’iniziativa, dal titolo “Lecco cresce”, sarà l’occasione per parlare del futuro di Lecco, del ruolo dei Comuni, dello sviluppo dei territori e della capacità delle amministrazioni locali di trasformare visione, competenza e concretezza in risultati per le comunità.

Al centro dell’incontro promosso in vista del ballottaggio del 7 e 8 giugno, ci saranno i temi della crescita, del lavoro, dell’attrattività, dei servizi, della rigenerazione urbana e della qualità della vita: questioni decisive per una città che vuole continuare a guardare avanti, valorizzando quanto costruito in questi anni e aprendo una nuova fase di progettualità.

“La presenza di Stefano Bonaccini rappresenta un contributo importante al dibattito pubblico lecchese, portando l’esperienza di un amministratore che ha guidato per anni una delle Regioni più dinamiche d’Europa e che oggi lavora nelle istituzioni europee sui grandi temi dello sviluppo, della coesione e della competitività dei territori” fanno sapere dal PD. L’incontro è libero e aperto a tutte e tutti.