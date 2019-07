Verso le amministrative, il PD guarda anche alla sinistra: “Insieme contro il centrodestra”

Il PD verso le amministrative del 2020: “Ci aspettiamo un derby col centrodestra”

Un questionario ai cittadini per selezionare i candidati: “In caso di mancato accordo con la coalizione si andrà alle primarie”

LECCO – “Quello che mi aspetto e che vorrei è un derby centrosinistra-centrodestra, vittoria per noi, ovviamente”. Con una metafora calcistica Alfredo Marelli, Segretario PD Città di Lecco, ha introdotto la conferenza stampa convocata presso la sede di Rancio dedicata alle prossime amministrative. “Mancano ancora diversi mesi – ha dichiarato – ma noi ci stiamo muovendo, con un intento ben preciso: formare una squadra compatta e coesa, guidata da un sindaco che deve essere ‘motrice’, forte di un programma che a questioni strategiche locali, specifiche della città di Lecco, unisca questioni strategiche generali in una prospettiva più ampia e ‘europea'”.

Marelli: “Il cambiamento è iniziato”

Con Marelli erano presenti Vittorio Campione, Andrea Frigerio e Maria Sacchi: “Credo che alla prossima primavera ci siano più possibilità di presentarsi in maniera meno frammentata sia da parte nostra che in area di centrodestra – ha detto Marelli – un segno in questo senso lo abbiamo già avuto alle Europee, con il netto ridimensionamento del Movimento 5 Stelle. Sono ben conscio che il Partito Democratico, anche a Lecco, abbia molti problemi e debba cambiare molte cose ma ci stiamo muovendo”.

Il questionario

Come prevedibile non è stato ancora fatto nessun nome sui papabili successori di Brivio: “Contiamo di definire il candidato sindaco tra dicembre e gennaio, al termine di un lavoro che vedrà protagonisti prima di tutto i lecchesi” ha spiegato Marelli. “Abbiamo preparato un questionario che tutti potranno compilare liberamente, anche i non tesserati, per individuare una griglia di candidati consiglieri e, quindi, sindaci, con i quali costruire la squadra vincente”. Il questionario è online a partire da oggi, mercoledì, sul sito del Partito Democratico Città di Lecco: ci sarà tempo fino al 31 agosto per compilarlo. Agli utenti è richiesto di indicare la propria residenza e una serie di caratteristiche che, secondo loro, dovrebbero avere il candidato consigliere e sindaco. “Diciamo che questo è un modo per orientarci – ha sottolineato Marelli – poi naturalmente ci sarà un lavoro di confronto anche con gli alleati”. Per chi non avesse modo di accedere a Internet i questionari si trovano in copia cartacea presso la sede del circolo al Libero Pensiero di Rancio.

La coalizione

A proposito di alleati, confermata la coalizione con Appello per Lecco mentre l’intento è quello di avvicinare al PD anche le altre forze di sinistra (es. Con la sinistra cambia Lecco di Alberto Anghileri): “Chiederemo loro di unirsi a noi – ha detto Marelli – tutti i candidati proposti avranno pari opportunità, non dovessimo trovare un accordo con la coalizione decideremo con le primarie, nel mese di dicembre”.

Programma in preparazione

In fase di costruzione anche il programma con i quali il PD si presenterà alle amministrative nel 2020: “Siamo consci del fatto che serve un salto di qualità – ha detto Marelli – dobbiamo affiancare grandi obiettivi strategici, primo fra tutti penso all’ambiente, a obiettivi più specifici per la città e, per quest’ultimo punto, ci aspettiamo il sostegno della cittadinanza. Dobbiamo avere ben chiaro in mente cosa serve a Lecco, quali sono le priorità e far sì che i sistemi virtuosi già avviati proseguano ‘autonomamente’ per poterci dedicare alle cose davvero importanti. Io ritengo – ha concluso Marelli – che la capacità di amministrare non si improvvisi. Siamo pronti alla sfida”.